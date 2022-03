Japama Ahome gasta 11 mdp en horas extras en un año

Los Mochis, Sinaloa.- Como parte de una investigación y revisión que se realiza al interior de Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama), se detectó qué tan solo en un año, la dependencia erogó 11 millones de pesos por concepto de pago de horas extras a trabajadores sindicalizados, de a conocer Fausto Rubén Ibarra Celis.

El titular del Órgano Interno de Control del municipio de Ahome calificó como algo preocupante para el erario público el que se gaste tanto recurso por este motivo ante la negativa del sindicato de la paramunicipal de aceptar la creación de un doble turno.

"Detectamos algo en las horas extras, es una barbaridad de dinero, hay cerrazón del Sindicato que no permite que haya otro turno, quiere sólo el turno matutino con la condición de que si se requiere trabajo vespertino se tiene que pagar horas extras, eso es lo que se está acabando a la Junta, No hay control en las horas extras pero no sólo eso, sino por cada dos horas de hora extra tienen derecho a un bono de 100 pesos para alimentos, es una barbaridad lo que están haciendo", indicó.

El funcionario municipal advirtió que en torno a este tema se llegará hasta las últimas consecuencias adelantando que se le planteará a la alcalde Gerardo Vargas Landeros la necesidad de crear un turno vespertino dentro de Japama y que éste exponga la propuesta ante el Consejo Directivo de la misma.

“Posiblemente en los próximos días se lleve una reunión entre el Sindicato y la gerencia de la Junta para buscar los acomodos legales y los tiempos e instrumentar un turno vespertino en donde se le de cabida a otros trabajadores aunque no sean plazas sindicales pero que el costo beneficio sea mejor para el municipio y no como lo están haciendo ahorita”, indicó.

Fausto Rubén Ibarra Celis, titular del Órgano Interno de Control del municipio de Ahome. Foto: Debate

Ibarra Celis explicó que las primeras nueve horas extras a la semana se pagan al 200 por ciento del valor real y de las 9 horas en adelante al 300 por ciento, a eso se le suman las otras prestaciones que se les da como el de alimentos y si se trabaja hasta después de las 20:00 horas hasta Uber les pagan.

“Es algo que no tiene razón de ser, entiendo y ellos deben de entenderlo así que ente municipal trabaja las 24 horas, tal ves se justifica el horario matutino para los administrativos y quienes hacen cortes domiciliarios o los que toman lectura, pero los técnicos deben de estar disponibles en un turno vespertino. El sindicato está llevan esta situación a la junta en picada, se están acabando la gallina de huevos de oro”.

Por último, comentó que ya se platicó con el líder sindical de la Japama quien dijo, incluso se refirió a la dependencia como una empresa y por lo tanto debía cumplir con todas las prestaciones y demás incentivos.

“Al alcalde se le tiene que mostrar el estudio que hicimos, todo lo que está perdiendo Japama, es dinero que se va a la basura porque no se está justificando y el usuario es quien sufre las consecuencias. Con esos 11 millones de pesos se pudieron haber contratado 150 trabajadores”.