Japama atiende la escuela primaria Cristóbal Colón en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Luego de que padres de familia decidieron tomar la primaria Cristóbal Colón del Infonait Mochicahui de Los Mochis por graves problemas de drenaje, este viernes la Japama decidió realizar trabajos de desfogues de la red interna de dicho plantel.

A través de un comunicado de prensa, la paramunicipal aclaró que esta situación no le compete de manera directa a dicha dependencia pues el daño no está en la descarga pública sino en la red interna de la institución educativa.

"Por parte de Japama hemos estado atendiendo este reporte, hemos ido ya en diferentes ocasiones a dar mantenimiento al área de drenaje, sin embargo, el problema persiste, pero esto se debe a las malas condiciones en que se encuentra el drenaje hacia el interior de la institución, es muy importante que las autoridades educativas atiendan el llamado de los padres de familia y de los maestros para que resuelvan hacia al interior de la institución este problema, por parte de Japama vamos a estar atentos para que de manera coordinada con la SEPyC o ISIFE podamos atenderlos ya de manera integral y no sean los niños los que padezcan", comunicó Raúl Pérez Miranda, gerente general de la Junta.

Personal de la paramunicipal a cargo del camión vactor acudió de nuevo a la institución a realizar un diagnóstico de la tubería y al introducir la manguera para desazolvar el drenaje de inmediato se bajaron los niveles, por lo que determinó que el problema no está en la descarga pública.

"Lo que es la tubería está perfectamente bien, aquí no hay problema de decir está colapsado, raíces, no hay nada, la manguera se va bien, aquí la descarga se va bien y lo que son los niveles de calle están bien, aquí no hay problema de Japama, aquí sería cuestión de checar la tubería interna de aquí del plantel", dijo.

Ante este diagnóstico Sandro Castro Madero, Coordinador Zona Norte del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE), se comunicó con sus superiores y recibió la orden de que se demoliera la banqueta y se instalara tubería nueva.

"Ahorita vamos a demoler todo esto, ya me dieron orden de demoler toda la banqueta esta para hacer la tubería nueva, de aquí hasta la red principal, ya dieron orden de Culiacán, de ISIFE, de parte de Gobierno del Estado, para cambiar la tubería nueva, esta ya, ahorita me acaban de hablar, ya vamos a dar solución por parte de ISIFE, es esperar nomás y después de esto ya se pueden retomar clases para el lunes, lo más seguro", dijo.

Cabe señalar que tanto la directora del plantel, Teresita de Jesús Guerrero Salazar y Rosario Espinoza, presidenta de salubridad del Comité de Padres de Familia, reconocieron que la solución al problema no estaba en manos de la Japama y agradecieron el apoyo que la paramunicipal les brindó para que las autoridades estatales respondieran al reclamo de los padres de familia y no se afectara a los estudiantes con la suspensión de clases.