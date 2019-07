Japama con retrasos en obras de drenaje

Los Mochis.- Con retrasos en obras en proceso de rehabilitación y otras que apenas inician su operación, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Ahome (Japama) aceptó que las lluvias los tomarán trabajando ocasionando más lentitudes y que no se pueda terminar en tiempo y forma.

“Necesitamos trabajar en tierra seca y si ahorita llueve tenemos que esperar a que se seque para poder trabajar. Vamos retrasados y ojalá que no tengamos daños”, señaló el gerente de Japama, Guillermo Blake Serrano.

Responsabilidad

Mencionó que la responsabilidad de la Junta es sólo del drenaje sanitario ya que la dependencia no tiene la capacidad ni los elementos para evacuar el agua pluvial de la ciudad. “Vivimos en una ciudad plana en el que el agua se estanca, no hay manera de que el agua salga por vía natural, claro que nos seguiremos inundando hasta que no tengamos una infraestructura para el desalojo del agua pluvial”.

Señaló que otras consecuencias de las lluvias son los socavones lo que complica el presupuesto de la Japama ya que se tienen que evaluar, cotizar y hacer la gestión para repararlos de inmediato.