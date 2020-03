Japama culpa a empleados de cortes en el servicio

Los Mochis, Sinaloa.- La Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) decide culpar a sus trabajadores de los cortes en el servicio de agua que continúan dándose en un acto de no querer asumir las consecuencias de sus actos, consideró Guillermo Padilla.

El presidente de Ciudadanos Vigilantes por la Transparencia en Sinaloa, A.C., criticó que a pesar de que la ley establece que bajo ninguna circunstancia se puede dejar a los usuarios sin agua, la paramunicipal sigue llevando a cabo esta mala práctica.

“Estuve en comunicación con el regidor del PAN Alfonso Pinto y él me dice que la culpa la tienen los trabajadores sindicalizados. Dice que son ellos los que quieren cortar el agua porque los usuarios no les dan dinero. La verdad, me parece una irresponsabilidad que ahora le echan la culpa a los mismos trabajadores.”

Críticas

Comentó que al final, los trabajadores, sean sindicalizados o eventuales, sólo obedecen órdenes. Destacó que si realizan cortes definitivos es porque se los ordenan.

Los trabajadores al final son eso, trabajadores. Ellos reciben órdenes, y si deciden cortar completamente el servicio es porque así se los están ordenando y es en lo que nosotros estamos en contra porque la ley marca que no pueden cortar el servicio completamente, sino que los deben limitar

Sin embargo, señaló que aunque hace meses se anunció la posible compra de licitadores, hasta el día de hoy la Japama no lo ha hecho y, por lo tanto, los empleados tienen que recurrir al corte total del servicio incurriendo en una falta grave a la ley.

Entonces nosotros preguntamos por qué hasta ahora no han comprado esos limitadores, no los han comprado, y es por eso que están cortando el servicio y eso está mal; no puede permitirse y no debe de suceder. La Japama debe asumir las consecuencias de esto que está haciendo y dejar de echarle la culpa a los trabajadores, enfatizó.

Exhorto

Por último, hizo un llamado a las autoridades de la Junta para que terminen con esto que llamó una mala práctica que es ilegal.