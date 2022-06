Japama da de baja a empleado que utilizó vehículo oficial sin permiso

Los Mochis, Sinaloa.- La Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) ya despidió al empleado que fue denunciado en las redes por utilizar, sin autorización, un vehículo oficial en Ciudad Obregón, Sonora, precisó el gerente general de la paramunicipall, Raúl Pérez Miranda.

"Fue dado de baja el día de hoy de manera inmediata, ya que efectivamente, se constató que se encontraba fuera de la ciudad en horas y días no laborables y sin ninguna justificación por lo que se procedió inmediatamente a aplicar todo el peso de la ley, la normatividad y el reglamento, en este caso fue una rescisión, una separación inmediata del cargo, en Japama no se va a tolerar ninguna falta que atente contra el patrimonio de Japama , ya que esto no es permitido bajo ninguna circunstancia", señaló.

Pérez Miranda indicó que la Paramunicipal atenderá todas las quejas o denuncias ciudadanas y advierte a los empleados que no se tolerará ninguna falta en la que se incumpla la normatividad.

"Todas las quejas que se presenten, por el medio que sea, serán atendidas de manera inmediata, cuando se señale el mal proceder de un trabajador, sea de confianza o sea sindicalizado, es un llamado a todo el personal para que haga buen uso, tanto de las herramientas que se le proporcionan como los medios de transporte, en este caso, los vehículos oficiales, para que hagan buen uso de ellos y puedan hacer su trabajo de la mejor manera, pero siempre y cuando se apeguen debidamente al reglamento, a la normatividad y a la ley", dijo.

Pérez Miranda manifestó que como servidores públicos, los trabajadores deben conducirse de la mejor forma posible y detalló que el empleado que fue dado de baja laboraba como Coordinador del Área de Sistemas.