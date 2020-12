Japama debe ser reestructurada de fondo: José Borunda

Los Mochis, Sinaloa.- La Japama debe ser reestructurada de fondo sin general, porque es una institución que está muy deteriorada y muy rebasada por la realidad porque se ha utilizado para obtener dinero para fines ajenos a la misma Junta. Toda su estructura de punta a punta está corrupta, afirmó José Borunda Meléndez.

El dirigente del partido Morena en el municipio de Ahome señaló que la limpia debe de hacerse desde el mismo Consejo representado por el presidente municipal, el tesorero y donde hay gente de Cámaras y de la CTM que se desconoce qué están haciendo ahí.

“El principal responsable del quebranto económico de la Junta es el Consejo. No es el ratero que agarró el dinero, sino el que lo mandó, y los que mandan hacer todas las triquiñuelas que están haciendo ahí son los del Consejo y ellos son responsables administrativamente, y pudiera ser hasta penalmente, por todo lo que está ocurriendo ahí”.

Como ejemplo de los abusos y vicios que se están cometiendo ahí, citó que hay compras de inmuebles que se hacen de manera ilegal. Por ejemplo, al gerente se le da un cheque para que vaya a comprar un terreno y eso tiene el nombre de peculado, porque el que queda como dueño del terreno es el del cheque.

Reveló que se requiere una sacudida general en la paramunicipal porque el que está ahorita de gerente era el contralor cuando se hizo toda esa mañosada de los terrenos.

Indicó que incluso hay otras cosas que hay al interior de la paramunicipal y de eso no se habla, como es el manejo de los impuestos que se retienen a los trabajadores, ya que no se sabe dónde están, a cuánto ascienden o cómo se están administrando. Se preguntó dónde están el Infonavit y el Seguro Social porque se desconoce si hay multas o no y si se están pagando a cuenta de quién. Eso no se está informando en la auditoría, por lo que se deduce que esta está incompleta al no abordar estos temas.