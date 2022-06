Japama extiende 45 notificaciones de sanción por derroche de agua en Ahome, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Como parte de las acciones preventivas para evitar el derroche y mal uso del agua, la Japama levantó ya 45 notificaciones de sanciones a personas han hecho caso omisio, informó Raúl Pérez Miranda.

El gerente general de la paramunicipal señaló que estas personas hicieron caso omiso al llamado de tener cuidado advirtiendo en que si reinciden ya se les podría aplicar la multa.

"Se han estado incrementando la cantidad de notificaciones, ahorita no llegamos a 50 todavía, tenemos como 45, más o menos, son básicamente de la ciudad, notificaciones de gente que se les hace un llamado para que haga un mejor uso del agua, reincidentes todavía no tenemos, sin embargo, no descartamos que pudiera haber algunas".

Asimismo, dijo confiar en que la ciudadanía pueda responder al llamado que se les hace todos los días con respecto a que hagan un buen uso del agua, que la cuiden pero desgracadamente hay quienes no alcanzan a entender la situación tan crítica en la que está entrando el municipio y la región en cuanto a la sequía.

Indicó que estas notificaciones se concretaron gracias a las denuncias ciudadanas y de trabajadores, pero principalmente, a los operativos de inspección, supervisión y vigilancia que realiza el personal de la Paramunicipal en diversos puntos de la ciudad.

Pérez Miranda dejó claro que no pueden aplicar multas, si antes no se le levantó un acta por escrito a las personas que incurren en ese mal uso del agua, éstas pueden llegar hasta 19 mil 200 pesos para los usuarios de uso doméstico y hasta 48 mil pesos para el servicio comercial e industrial.

También comentó que la indicación del alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, es que se le entregue agua de calidad a la ciudadanía y en buena cantidad, pero también es muy importante que ayuden a cuidar el agua porque la que se desperdicia puede hacer falta mañana.