Japama incumple: deja sin agua a vecinos de San Miguel Zapotitlán

Los Mochis, Sinaloa.- Ante la manifestación ciudadana realizada el pasado jueves, la Japama prometió a los vecinos de la sindicatura de San Miguel Zapotitlán que solucionará el problema de la falta de agua.

Sin embargo, esto no lo cumplió y los vecinos de las comunidades de esta zona tienen que pasar otro día sin el servicio de agua, denunció “Karina”, habitante de Goritos Viejo, quien por miedo a represalias decidió guardar el anonimato.

Promesa incumplida

“La Japama nos dijo el día de ayer (jueves) que iban a mandar más pipas y que iban a colocar tinacos en las comunidades que no tenemos agua, pero no lo hicieron. Supuestamente esta solución iba a ser a partir del día de hoy (ayer) y nada. Entró una pipa nada más y surtió el agua, quedaron de traer tinacos pero no es verdad, no lo hicieron; no recuerdo el nombre del que hizo el compromiso, pero era trabajador de Japama”, indicó.

Asimismo, mencionó que son muchas las comunidades que se abastecen de la planta del Nuevo San Miguel en donde está en este momento el problema de la falta de capacidad.

De esa planta se abastecen muchas comunidades. Está Goros Viejo, Goros Pueblo, La Fortuna, Nuevo San Miguel, Santa Teresita. Somos muchas personas las que estamos afectadas por esta situación.

La afectada reclamó a las autoridades el hecho de que en este momento los mantengan viviendo en estas condiciones de desabasto de agua, especialmente porque hace algunos meses el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, junto con el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno dieron el banderazo de inicio de los trabajos de rehabilitación de dicha planta, lo cual al día de hoy no se ha cumplido.

Obra no realizada

Mire, este problema es de siempre, no crea que es por este tiempo. Hace tiempo vinieron y que según iban a arreglar la planta, pero no hicieron nada. Nosotros pensamos que el problema de la falta de agua ya se iba a terminar, pero nos damos cuenta que no es así, no fue así. Estamos peor ahora. Si no dijeron que nos iban a mandar pipas, por qué no lo hacen, eso fue lo que nos dijeron ayer (jueves), al final sólo tuvimos una pipa, dijo.

En ese sentido, explicó que la pipa a cierta hora del día y todos los vecinos tienen que sacar de sus casas tambos, cubetas o lo que tengan para que se les surta el agua y quien no alcance, se queda sin agua.

Por último, denunció que aun cuando no tienen el servicio de agua, la Japama no ha dejado de cobrarles el servicio ni un sólo mes.

De plano no sale agua de la lleve, pero la Japama no deja de cobrar el servicio; incluso si no la pagamos vienen lo trabajadores a cortar el agua según ellos, pero qué van a cortar si no tenemos agua. Hasta nos parece que es un burla eso que hacen de cortarnos algo que no tenemos, mencionó.

Para entender...

Vecinos del Nuevo San Miguel se quejan de falta de agua

Cansados de que las autoridades municipales no les cumplan, vecinos de las comunidades que se abastecen de la planta potabilizadora del Nuevo San Miguel se manifestaron el pasado jueves.

Después de varias horas, personal de la Junta llegó hasta el lugar y se comprometió a llevar dos pipas al menos a cada comunidades e instalar pipas para el abastecimiento del vital líquido; sin embargo, esto no sucedió y se mantienen las manifestaciones.

