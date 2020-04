Japama no puede dar meses de prórroga por Covid-19 porque necesita comprar insumos: Karla León

Los Mochis, Sinaloa.- La Japama no puede dar meses de prórroga a los usuarios para pagar su recibo ante la contingencia de Covid-19 porque se necesitan comprar insumos para seguir operando, informó Karla León.

"Nosotros no podemos dar prórroga por la pandemia, porque a nosotros los proveedores no nos dan prórroga. Uno de corazón y por humanidad puede decir si es verdad hay gente que lo necesita, la verdad yo estoy en esa disyuntiva de que es cierto que hay personas que no tienen trabajo, no hay tianguis, no hay nada, pero también como Junta ocupamos y tenemos necesidad de pagos que cubrir para poder seguir funcionando".

La gerente comercial de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome comentó que es una situación muy complicada, y por ello está invitando a la ciudadanía que está en el rubro de comercio industrial que pague porque la ley sí le permite exigirles el pago en tiempo y forma.

Dijo que son 101 mil usuarios y ahorita la morosidad se incrementó a un 80 por ciento, lo que equivale a alrededor de 300 millones de pesos, debido a que la gente se ha agarrado de la pandemia para no pagar.

"Por la contingencia, las personas se tomaron atribuciones para no pagar. Es muchísimo la morosidad, lo que sí es preocupante es que las personas están agarrando de la pandemia para no querer pagar. De hecho sí traemos un atraso de 80 por ciento en cuanto a usuarios domésticos".

La funcionaria municipal añadió que esto es muy preocupante porque de lo que paga la ciudadanía es de donde se compran los químicos como el cloro y todo lo necesario para poder seguir funcionando como junta de agua potable, de lo contrario no se tendrá el dinero para comprar los insumos.

Que paguen, y quien no pueda pagar el recibo completo, se les recibe el abono, no pasa nada con que abonen".

Comentó que ante los adeudos por el agua no hay corte para los ciudadanos de tarifa doméstica, pero sí limitación del servicio a quien desde diciembre hacia atrás no han pagado el agua.

Y ahorita les estoy considerando un mes, hasta tres meses, pero si hay personas que deben más de 4 meses que no han pagado, desde diciembre, sí se les está limitando, no los estamos dejando sin agua".

Para evitar filas y con ello el contagio del Covid-19, exhortó a los usuarios a realizar sus pagos en línea.

Informó también que el centro de cobro que está en la sucursal Hidalgo entre Leyva y Zaragoza está abriendo de 9:00 hasta las 20:00 horas, de igual manera el módulo que está en Soriana Independencia.

