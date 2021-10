Japama no puede dejar vacío de poder ni dejar la operatividad: Martín López Félix

Los Mochis, Sinaloa.- La respuesta del área de quejas de la Japama de que ya no recibe reportes por drenajes colapsados y el desborde de aguas negras es una omisión y no puede haber un vacío de poder debido a que quienes se van son los directivos, no los trabajadores operativos, señaló Martín López Félix.

El expresidente del Colegio de Abogados “Roberto Pérez Jacobo” dijo que el gerente general de Japama no puede deslindarse de su responsabilidad, es decir, que no puede haber un vacío de poder en el lapso que se da el relevo de la nueva administración.

“En la ciudad y en todo el municipio hay serios problemas de drenajes colapsados, así como de brote de aguas negras; la Japama tiene la obligación de dar respuesta a esos problemas y no dejar de trabajar por el cambio de administración”, resaltó.

La Japama se debe entregar operando, no estática.