Japama presenta déficit en finanzas por cartera vencida de usuarios

Los Mochis, Sinaloa.- Con déficit en las finanzas por carteras vecinas de los usuarios es como se encuentra la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama), dijo el gerente de esta paramunicipal, Guillermo Blake Serrano.

Informó que hay usuarios que deben más de 50 mil pesos, lo que presenta un gran atraso para las diversas actividades de la junta que requieren inversión de inmediato, ya que la falta de recursos impiden que se lleven a cabo de inmediato.

“Tenemos déficit de pagos, hay mucha gente que no tiene la suficiente solvencia económica para cubrir sus gastos diarios y se retrasan en los pagos de la Junta. Esto no es de ahora ni de ayer, hay usuarios que no están en condiciones económicas; sin embargo, hacemos convenios para apoyarlos”, señaló.

Por ello invitó a los usuarios a acercarse y a regularse en los pagos.