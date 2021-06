Japama repara fuga de agua en el Infonavit Macapule y se le olvida el escombro

Los Mochis, Sinaloa.- Hace por lo menos cinco meses, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) reparó una serie de fugas de agua en el Infonavit Macapule, y desde entonces existe en el área de trabajo escombro que no se llevaron.

Así lo denunciaron los mismos vecinos, quienes aseguran que ya se ha hablado en varias ocasiones a la paramunicipal, pero hasta el momento nadie les ha resuelto.

“Es un abuso el que hace la Japama. Primero, desde el año pasado resultaron estas fugas de agua, se reportaron y tardaron mucho para venir; luego tardaron para repararlas y ahora para llevarse el escombro. No sé si es porque de plano tienen mucho trabajo o de plano es que así están trabajando ahora, dejando un cochinero por todos lados”, señaló uno de los habitantes del sector, quien por miedo a represalias decidió omitir su nombre.

Ubicación

Este escombro se encuentra sobre la calle Álamos, entre Encino y Guayacán, en el Infonavit Macapule.

“Lo que nosotros queremos es que la Japama no sea tan irresponsable y venga a recoger el cochinero que dejó, no porque obstruya la calle, sino porque no se ve bien ese cochinero; además, hay una parte del pavimento en donde ni siquiera volvieron a ponerlo, ahí quedó como bache y dudo que a estas alturas vengan a pavimentar”, sostuvo.

En la zona existen tres puntos de trabajo, en todos hay escombro que los trabajadores de la paramunicipal no se llevaron y que genera molestia entre los vecinos de ese punto.

“La verdad es que sí vinieron a trabajar, supongo que sí arreglaron porque por lo menos ya no está saliendo agua, pero no sabemos cómo quedó. Nosotros creemos que no pusieron pavimento ahí en donde abrieron y por eso están esos montones de escombro, porque queremos que vengan los de la Japama”.

Hicieron un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asuntos.

“Lo único que queremos es que la Japama, que los trabajadores de la Japama vengan y terminen lo que comenzaron porque sí es una falta de ética que por donde vayan arreglando dejen ese cochinero, o de plano no les alcanzan los trabajadores, el dinero o qué.”

