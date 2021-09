Japama se compromete a atender drenajes colapsados en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Es una realidad que existen problemas de drenaje colapsados no sólo en la ciudad de Los Mochis sino también en la zona rural del municipio de Ahome; sin embargo, debido a la alta demanda de reportes ha sido imposible atenderlos de manera satisfactoria todos.

Así lo declaró Hernán Medina, gerente general de la Japama, quien explicó que el retraso en las reparaciones también se debe a que en este momento al menos cinco camiones vactor se encuentran en reparación.

Explicación

“Hay muchos taponamientos en los drenajes por la cantidad de sedimentos, eso afecta mucho la operatividad del sistema que al final nos duplica o triplica el costo y el trabajo. Lamentablemente se nos fueron cinco camiones vactor al taller por la gran cantidad de sedimento que encontramos, esperemos que la siguiente semana estén disponibles y poder acatar las situaciones de la zona rural”, indicó.

Cabe mencionar que recientemente se denunciaron en Debate drenajes colapsados en comunidades y campos pesqueros como El Colorado y Compuertas, sitios en donde aseguran que desde hace muchos meses tienen este problema.

Incluso, los vecinos de dichos asentamientos afirman que en repetidas ocasiones el conflicto se ha denunciado ante la Japama, pero no han tenido respuesta favorable.

El funcionario municipal añadió que de igual forma se tienen algunos reportes para la zona urbana, en los cuales también se tiene una programación para el trabajo de reparación.

Compromiso

“La única parte donde tenemos reportes es en la ampliación de la 12 de Octubre, que no está municipalizado, no está entregado al municipio y Japama solamente entra a realizar servicios o atenciones en donde existe una red que fue entregada al municipio. Tenemos otras zonas pero principalmente tenemos en esa colonia, pero, repito, no tiene una red reconocida por nosotros”, abundó.

Por último, el funcionario pidió a la ciudadanía comunicarse a la Japama para hacer su reporte y que así puede ser programado para su atención.

“Decirles que marquen a la junta para hacer la solicitud para que se atienda”, mencionó.

Para entender...

Resultan denuncias por drenajes colapsados en Ahome

Durante las últimas semanas, los reportes de drenajes colapsados en todo el municipio de Ahome han ido al alza.

Vecinos de diferentes colonias y comunidades han hecho pública la situación de desbordamiento de aguas negras que no sólo han generado problemas en el sistema de las casas, sino también han provocado enfermedades gastrointestinales y de la piel.

En Compuertas claman por una solución a drenaje colapsado

Desesperados porque desde hace semanas viven prácticamente entre aguas sucias, vecinos del ejido Compuertas decidieron denunciar públicamente la situación.

Angélica “N” dijo que su familia y los vecinos están desesperados pues el problema no sólo es en una casa, sino en toda la calle, lo cual empeora la situación en los domicilios.

En ese sentido, comentó que debido a esta situación les es imposible entrar a los sanitarios de sus viviendas, por lo que tienen que hacer sus necesidades fisiológicas en cubetas o en las casas de familiares.

“El problema es en la calle Antonio Rosales y Toledo Corro, en toda la calle está el problema. Hemos tratado de hacer que la Japama venga, pero no lo hemos logrado; entonces, no sabemos qué hacer”, indicó.

De igual forma, comentó que debido a que el agua sucia está a la intemperie, muchos se han enfermado del estómago o con infecciones en la piel, por lo que piden la intervención inmediata de las autoridades.

Leer más: ¡Están desesperados! Viven entre aguas negras e infecciones en Compuertas, Ahome

“Lo que estamos buscando es que venga la Japama y nos solucione el problema. Yo el otro día reclamaba porque los recibos no los dejan de traer, incluso en el mismo recibo viene el cobro de saneamiento, pero la realidad es que desde que pusieron el drenaje nunca hemos visto que le den mantenimiento.”