Japama se olvida de contingencia; está abarrotada por adultos mayores

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de la contingencia que aún se vive por el Covid-19 y contrario a lo que la propia Japama había anunciado a principio de este mes, este martes las oficinas centrales de la dependencia ubicadas en Los Mochis, han estado abarrotadas por adultos mayores quienes acudieron a realizar el trámite de supervivencia.

Cabe recordar que la misma junta dio a conocer que echaría a andar el programa digital de supervivencia 2020, el cual, consistía en que los jubilados y pensionados podrían hacer el trámite de actualización de fe de vida vía digital, es decir, podrían mandar los documentos a través de fotografías por WhatsApp.

“Pues estoy aquí desde las 8:00 de la mañana y no veo para cuando me vayan a pasar, tengo el número arriba del 60 y nomás no veo que avance la fila”, dijo una de las señoras que hicieron acto de presencia en la paramunicipal.

En ese sentido, reclamó a las autoridades a quienes acusó de ponerlos en riesgo para la realización de este trámite.

“Según dicen que los adultos mayores somos los más vulnerables, no nos dejan ni entrar a las tiendas, pero aquí en Japama si nos pueden tener aquí en la banqueta todos echos bolas esperando a que nos pasen”, comentó la vecina de esta ciudad quien por miedo a represalías decidió omitir su nombre.

Adultos mayores en espera de ser atendidos. Foto: Debate

Por su parte, otro de los presentes dijo que al menos él no se enteró de que podía mandar evidencia de sus documentos aunque aclaró que el personal de la Japama tampoco salió a decirles que podían hacerlo con esa modalidad.

“Pues la verdad es que yo no supe que podía mandar los documentos por teléfono, la Japama nunca informa de nada, y pues aquí estoy, haciendo el trámite como hace muchos años. Han salido trabajadores de la Japama y no nos han dicho nada, al contrario, nos dicen que sigamos haciendo fila que ahorita pasamos”, señaló.

Mientras tanto, otras de las ahomenses dijo que es contradictorio que las autoridades municipales den recomendaciones de no salir si no es necesario, pero sí los exponen a contagiarse de Covid para realizar el trámite.

“Cómo se atreven a decirnos que salgamos de la casa, que nos podemos contagiar, cuando ellos no nos ayudan a cuidarnos, si ellos quisieran hubieran buscado la forma de que hiciéramos el trámite sin necesidad de tener que venir y estar aquí yo tengo más de 3 horas y no veo que avance, pero si veo que llegan algunas personas y las pasan, no se si vienen a hacer otro trámite o son conocidos”, puntualizó.