Japama soluciona a medias el problema de drenaje en Ahome Independencia

Los Mochis, Sinaloa.- Desesperados, vecinos de Ahome Independencia denunciaron que la Japama atendió a medias el problema de drenaje que tiene inundadas al menos nueve casas.

Irela Fierro Montoya, vecina de este asentamiento del municipio de Ahome, recordó que la semana pasada se reportó este caso y aunque estuvo un camión váctor desaguando las líneas de las calles, en los domicilios aún hay enormes charcos de aguas negras, sin dejar de mencionar que hasta el momento siguen sin poder utilizar los baños.

No solucionan

“El señor nos dijo que el agua iba a bajar, pero el problema sigue. Ayer eras como las 4 cuando vinieron y limpiaron, pero no limpiaron; es lo malo, como les digo, es un registro de los grandes que están en la calle, pero quedó más de la mitad con aguas sucias. Sí hacía remolino pero no se hacía nada; el señor me dijo que me esperara, que no era tan rápido”, señaló.

Asimismo, comentó que tanto su familia como sus vecinos ya están enfadados pues desde hace más de un mes tienen este problema, incluso hay quienes ya tienen problemas gastrointestinales y de la piel, pues todo el día sorben los malos olores.

“Son 8 o 9 casas. Aquí en la casa no está igual de alto el agua negra, pero sí sigue saliendo del registro. Yo les dije a los trabajadores y me dijeron que no se iban a meter en mi casa, pero no es lo que quiero, quería que fueran al callejón, en una casa que no está habitada hay un registro afuera y el agua está por fuera, somos varias casas.”

Advertencia

Por último, dijo que de no tener una respuesta de la Japama, tomarán las oficinas de la Japama en Ahome, pues añadió que aún no pueden hacer uso de los baños en sus casas, por lo que tienen que improvisar en cubetas para hacer sus necesidades fisiológicas.

“Mi esposo me armó con plástico un baño, ahí nos bañamos igual en una cubeta hacemos del baño, y camino no sé qué tanto para ir a tirarlo al canal, y las vecinas están igual. Es algo crítico, no está como la vez pasada de cochinero de agua, pero el problema sigue: no le podemos bajar al baño porque no baja, además que está la peste”, enfatizó.