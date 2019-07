“Me sentí especial cuando reconocieron mi esfuerzo” Javier Eduardo Corrales Cardoza alumno ejemplar 2018

Los Mochis, Sinaloa.- Por su destacado desempeño escolar, Javier Eduardo Corrales Cardoza conquistó el tercer lugar en el concurso Alumno Ejemplar 2018 que organiza EL DEBATE para reconocer a los estudiantes más destacados de la región.

Me sentí especial cuando reconocieron mi esfuerzo porque desde que recuerdo siempre he tenido buenas calificaciones, por eso fue muy grato ser uno de los ganadores de un concurso en el que participaron muchos estudiantes”.

Un joven talento

Apasionado de las matemáticas y de la historia, a sus 15 años de edad ha podido desarrollar su potencial participando en un gran número de competencias.

“Me gusta mucho aprender, mis materias favoritas son matemáticas, porque me gusta mucho pensar, e historia, porque me parece interesante. He participado en Olimpiadas de Física y de Matemáticas, y en Expociencias”.

En sus pensamientos construye los cimientos de su futuro porque sus aspiraciones de vida son inmensas.

Me gustaría ser bioquímico o físico matemático porque me gusta experimentar con lo que tenga a la mano. También me gustaría viajar a Suecia y Alemania”.

Su determinación lo ha llevado a cumplir sus metas y una de sus principales satisfacciones fue representar a Sinaloa en un concurso nacional de física.

Una de las experiencias que me llena de orgullo es haber ganado la medalla de bronce en el Nacional de Física, fue en Culiacán y participaron alumnos de toda la República”.

Javier Eduardo estudia en el colegio Enrique Arreguín de Los Mochis, sus habilidades y destrezas lo han convertido en un alumno ejemplar y un gran orgullo para su familia.

“Vivo con mis padres y mi hermano, todos se sienten orgullosos de mí y me han apoyado siempre. Durante mi tiempo libre me gusta leer libros de contenido, pasear y jugar videojuegos”.

Competir en uno de los concursos más importantes de la región dejó una huella imborrable en su vida, por ello invita a más jóvenes a vivir la experiencia. “Yo invito a todos los jóvenes a que se inscriban en el concurso Alumno Ejemplar 2019, a que lo intenten para que su esfuerzo sea recompensado. Vale la pena participar en este tipo de concursos, te brinda una gran satisfacción”.

Convocatoria

EL DEBATE reconoce el talento escolar de niños y jóvenes de primaria, secundaria y preparatoria y los invita a participar en su convocatoria Alumno Ejemplar 2019. Para mayor información, puede comunicarse a los números 8 16 04 15 y 668 164 0195.