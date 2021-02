Jesús Omar, originario de El Fuerte, necesita tratamiento para vencer el cáncer

Los Mochis, Sinaloa.- Jesús Omar a sus apenas 14 años de edad ha dado grandes muestras de lo fuerte que es. Desde muy pequeño se ha enfrentado a duras batallas para conseguir salud; sin embargo, en este momento lucha con quizá la más fuerte, el cáncer de huesos.

Él es originario del ejido Dos de Abril, del municipio de El Fuerte, Sinaloa, y requiere de un tratamiento que se lo darán en Guadalajara, pero su humilde familia no cuenta con el recurso suficiente para solventar los gastos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Brenda Torres, mamá del menor, comentó que el 2 de marzo, Jesús Omar tiene cita en Culiacán en donde recibirá su quimioterapia, pero a finales del mismo mes debe estar en la capital de Jalisco para ser revisado y continuar con el tratamiento.

“Lo que hemos hecho es pedir dinero en la carretera, botear. Nos vamos a ir a las quimios el día 2 y ya ven que a veces hay quimios y no y nos dicen que debemos esperarla y entre la necesidad, pues tenemos que comprarla. Para mí es muy pesado porque las comidas de él son especiales y si no hay medicamento lo tenemos que comprar”.

Dijo que Jesús Omar desde pequeño sufre de epilepsias, enfermedad por la cual recibe tratamiento, pero al final el medicamento se le compra.

Leer más: De niño, policías le destrozan la vida y ahora le niegan derechos

“Por las epilepsias él tiene tratamiento, no puedo dejarlo sin él, ayer (viernes) fui por el clonazepam y no hay, tengo que comprarlo porque no hay y ese es el medicamento que tiene al niño bien”, precisó.

En ese sentido, insistió en la urgencia que tiene de contar con el recurso suficiente para trasladarlo a Culiacán y posteriormente a Guadalajara.

“Le estamos echando muchas ganas, han sido muchos años de lucha y con la ayuda de Dios vamos a salir adelante, pero necesitamos de la ayuda de la gente porque no tenemos dinero. Para Guadalajara nos tenemos que ir en avión porque no aguanta el viaje a Culiacán, más los tratamientos”, sostuvo.

Leer más: Política de altruismo de Proman-GPO beneficia a la asociación Autismo Los Mochis, IAP

Petición

Quien desee ayudar puede hacer su depósito a la cuenta Saldazo 4766-8414-9050-5198 y a la de Bancoppel 4169-1603-5527-8582 o bien, puede comunicarse de manera directa con Brenda al 6681-45-42-83.