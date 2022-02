Jesús ha deleitado a sus clientes con sus hot cakes durante 38 años en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Niños, niñas, mujeres y hombres, que acuden al sector centro de la ciudad de Los Mochis han probado los deliciosos hot cakes que prepara Jesús Alfredo, quien por más de 38 años ha deleitado a sus clientes.

El comerciante Jesús Alfredo Ortiz Gámez, originario de esta ciudad de Los Mochis, dijo que su padre fue quien inició con la venta de hot cakes, pero que en esos años se instalaban por las calles Hidalgo y Zaragoza.

Sin embargo, cuando las autoridades llevaron a cabo la reubicación de los comerciantes de la vía pública, los pusieron fuera del primer cuadro de la ciudad.

“A mí me tocó la reubicación en el Mercado zona 30, pero como me tocó hasta el fondo, no tenía ventas, ahí estuve un año, tiempo en el cual solamente hubo ventas muy malas, apenas salía para comprar la materia prima y si nos iba bien, para mal comer”, resaltó.

Jesús Alfredo dijo que esa situación se la expuso a las autoridades municipales en ese momento y le dijeron que le buscará en un lugar de la vía pública, siempre y cuando no fuera en el primer cuadro de la ciudad.

Jesús Alfredo señaló que el haberlos cambiado de lugar para realizar la venta de sus productos realmente vino a darles un duro golpe, debido a que las ventas se desplomaron de un día para otro, pues todos los comercios del mismo giro en un mismo lugar, era una competencia que ninguno la podía sobrellevar.

“Nosotros decidimos salirnos del mercado zona 30, ya que si nos hubiéramos quedado ahí, no estaríamos aquí, es decir, como comerciante hubiéramos cerrado el negocio por incosteable”.

La familia

El comerciante precisó que sus familia está conformada por cuatro elementos, pero que afortunadamente las ventas que se hacen durante el día sí están dando ganancias para la compra de alimentos.

“Pero esto es como todos los negocios, hay días buenos y malos, así como otros peores, pero aquí estamos, no nos quitamos, ya que si no trabajamos, simplemente no hay dinero en la casa. En lo que se refiere a los pagos de los recibos de agua, luz y otros servicios, pues va saliendo y si no sale, pues le abonamos y así estamos”, resaltó.

La jornada

Jesús Alfredo dijo que trabaja durante la mañana 6 horas y por la tarde de las 5 hasta las 10 de la noche, apenas así es como sale el dinero para los gastos.

Jesús Alfredo dijo que cuando inició la pandemia tuvo síntomas leves, “no como para estar encamado, pero sí me dio Covid-19, no pasa nada, pues no pasó a mayores.”

“En este espacio en el que estoy pago piso a las autoridades, yo cumplo con mis impuestos con el municipio, es por ello que sigo con la venta de los hot cakes”, subrayó.