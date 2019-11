Jesús y Roberto, carpinteros de corazón

Los Mochis, Sinaloa.- En 1989, los hermanos Jesús y Roberto fundaron su taller de carpintería en Los Mochis. Durante tres décadas se han dedicado a construir todo tipo de muebles de madera; por amor al arte y con paciencia elaboran a detalle cada pieza.

Se requiere de creatividad y dedicación, máquinas y herramientas para convertir los trozos de madera en muebles. Jesús Estrada tiene 72 años de edad y toda una vida dedicado fervientemente a la carpintería.

“Terminé la primaria y empecé de ayudante de carpintería a los 15 años con un tío, trabajé en varios talleres hasta que inicié este taller junto a mi hermano hace 30 años. Es una especie de terapia, lo relaja a uno, lo mantiene activo”.

En la imaginación nacen las piezas que llegarán a manos de sus clientes, en su majestuosas obras terminadas se reflejan las horas de trabajo, que en su mayoría transcurren mientras están de pie.

“Me gusta hacer muebles, lo más satisfactorio es terminarlos, entregarlos y que les gusten a los clientes. Hacemos cocinas, marcos, puertas, mesas, sillas, escritorios, ventanas, clósets, todo tipo de muebles, también reparamos y pintamos muebles”.

Pasan la mayor parte de sus días en su pequeño pero popular taller; entre clavos, tornillos, pegamentos y barnices. Impregnados del olor a madera, su materia prima.

“Usamos máquinas para cortar y pulir madera, taladora, router, herramientas manuales como: cepillo, martillo, serrucho, escuadra, taladro, sierra, lijadora, gubia. Tenemos clientes de toda la vida, vienen mucho a pedir reparaciones y pintura de muebles”.

Después de horas de arduo trabajo nacen los muebles. Los hermanos hacen arte, en sus manos descansa una tradición familiar.

“No se me hace difícil gracias a Dios, el corte con serrucho hasta con los ojos cerrados, como dicen, lo puedo hacer, perdí un dedo con una máquina que se llama canteadora cuando tenía como 17 años, estaba muy joven, empezaba en este negocio, pero me aferré y aquí sigo”.

Maestros de la madera

Roberto Estrada tiene 63 años. Junto a su hermano aprendió el oficio durante la infancia; la carpintería ha sido el sostén de su familia y atesora el oficio en honor al hombre que lo crió.

“Lorenzo León nos crió y nos enseñó el oficio, era carpintero en un taller en el centro de Los Mochis, estábamos chicos, tenía como 12 años, estudié hasta la secundaria”.

La práctica los ha convertido en unos verdaderos maestros cuando de trabajar la madera se trata, los movimientos precisos de sus manos crean piezas excepcionales, llevan talento y un tremendo esmero.

“Trabajamos desde las 9:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche, todo el día estamos en el taller a la orden de los clientes, entre el olor a madera, cuando trabajamos el cedro huele muy bonito".

Ambos se enorgullecen del oficio, lo disfrutan y lo mantienen vivo; a pesar de que el tiempo no se detiene y la edad avanza, en cada mueble dejan su alma y nombre.

“Lo que más me gusta es pintar los muebles, ya se me hace fácil, para nosotros ya no es un trabajo, es una distracción, con lo poco que ganamos nos mantenemos, sacamos adelante a nuestras familias”.

Al ver sus diseños partir, se mantiene vivo su empeño, porque les invierten más que tiempo: es arte, ingenio y tradición.