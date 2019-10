Jonathan Vélez, del Campo 35, feliz por moverse en su silla de ruedas

Los Mochis, Sinaloa.- La tarde de este viernes el niño Jonathan Vélez y su familia vivieron una sorpresa alegre al recibir del gobierno municipal apoyo de dos baterías de gel recargable de 12 voltios, 55 amperes, cuyo costo es de poco más de ocho mil, para ser utilizadas en la silla de ruedas que el pequeño usa para moverse.

“Me siento muy bien porque he querido mucho tener otra pila para poder andar en mi silla, porque en la otra, cuando le daba, me empezaron a doler los brazos, se me marcaba, y se me ponían mal los brazos, y con esta ya no, ya voy a poder jugar con mis amigos andar por todo el Campo, ir a visitar a mis primos, ya puedo andar por todos lados”, expresó el niño Jonathan Vélez.

La mamá de Jonathan Vélez, la señora Rosa Orozco Cota, agradeció al alcalde Billy Chapman la respuesta. “Gracias a Dios fue pronta, no batallamos mucho, gracias a Dios fue muy muy rápido, se lo agradezco mucho de todo corazón, ver a mi niño así, feliz y que él ya va a poder salir a pasear por todo el campo e ir a la escuela”, dijo.

El niño Jonathan Vélez será nuevamente intervenido quirúrgicamente el próximo 9 de octubre en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Jonathan Vélez en su silla de ruedas. El Debate

Ccon el ánimo que lo caracteriza, el niño les pide a todos aquellos que están pasando por una situación similar a que se mentalicen para que se mejoren, que hagan el esfuerzo para seguir adelante.