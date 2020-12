Jorge López Valencia buscará la alcaldía de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Luego de que ayer la intercamaral “destapara” a Jorge López Valencia como posible aspirante a la alcaldía de Ahome, el presidente de Coparmex Los Mochis confirmó esta intención señalando que iría por la alianza Sí por México que podría estar integrada por el PRI, PAN, PRD y posiblemente PAS.

Entrevistado al respecto explicó que su único propósito es contribuir a un mejor municipio resaltando que es ahora cuando necesita de un gobierno incluyente y capaz de resolver todas las necesidades que existen.

“Las muestras de apoyo y respaldo que recibí ayer del sector empresarial me llena de aliento, se vertieron muchos comentarios a favor de mi persona y la necesidad de participar todos en las necesidades del municipio y creo qué hay condiciones para lograr esta alianza, hoy levanto la mano, Sí por México y si por Ahome. Creo que lo que se está viviendo propicia esta gran alianza y que ésta nos permita llegar a la presidencia municipal y trabajar para lograr el cambio”, indicó.

El líder del sector empresarial criticó al gobierno actual calificándolo como indolente ante las necesidades de manera generalizada que desde el primer día marcó línea de rechazo a los diversos sectores que de cierta manera mueven al municipio.

Cabe mencionar que Sí por México es una propuesta de Coparmex a nivel nacional en donde se busca sumar esfuerzos y dar ese nuevo cambio que en país necesita derivado de los pocos resultados que se han tenido.

Jorge López Valencia aclaró que de no ser él el favorecido con la candidatura para el próximo proceso electoral del 2021 a través de la alianza en mención, no se registrará como candidato ni siquiera por otra posición ya que se dijo consiente de que no existen condiciones para contender en lo individual.

“No voy, las cosas no están das para ir ni por un solo partido político, a nadie nos alcanza ir por un partido político y la verdad sería ir a una guerra perdida, ni candidatura independiente, esas candidaturas no son opción para este proceso electoral, es más fácil crear un partido político que una candidatura independiente entonces, no es opción, es muy poco el tiempo que tenemos para construir y creo que las condiciones están para que se dé esta alianza”.

En cuanto a la posibilidad de buscar otra posición como la Diputación Federal, López Valencia sostuvo que no está en sus planes buscar esa candidatura tampoco haciendo alusión a que existen otros personajes con más capacidad par eso.

“Me han dicho cómo una posibilidad el ir por una Diputación Federal pero en este caso hay perfiles más adecuados que el mío para tener esa posición y hay que decir otra cosa, a estas alturas de mi vida en dónde mi interés particular es hacer mejoras para mi municipio es que yo estoy alzando la mano por la alcaldía, en ese sentido, si pudiéramos ir por una candidatura ciudadana con buen perfil que arrastre mayoría eso ayuda a que también la ciudadanía vote por los diputados que creemos que pueden ser un contrapeso en el Congreso Federal”, abundó.