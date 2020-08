José Ángel necesita que le retiren una placa, pero no hay médicos en el Hospital General de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Fue el pasado 28 de febrero, cuando José Ángel, de apenas 6 años de edad, fue embestido por una motocicleta. A raíz de ese accidente su pierna izquierda sufrió algunas quebraduras, por lo que fue necesario colocarle una placa.

A más de 5 meses de esa operación, un médico del Hospital General de Los Mochis le confirmó que ya estaba listo para que se le retirara el aparato; sin embargo, este lunes al acudir al nosocomio se encontraron la sorpresa de que no había doctor para que se le practicara esta intervención.

Y es que María Valenzuela, madre del menor, y el niño llegaron hasta Los Mochis provenientes de El Naranjo, El Fuerte, con la ilusión de que este capítulo se iba a cerrar, pero no fue así.

Vinimos ahora (ayer) porque me dijeron que ya le iban a quitar la placa, pero pues que el doctor Armenta, que era el que lo atendía, se fue de vacaciones y que no hay doctor y no saben hasta cuándo va haber”.

Ante la falta de personal médico, en el mismo Hospital se le recomendó a María que llevara a su hijo a un hospital privado, pero asegura que eso es imposible, pues con lo que ganan como jornaleros agrícolas no les alcanza.

Nosotros somos jornaleros agrícolas, mi esposo no nos acompañó porque se tuvo que ir a trabajar para la comida. En el Hospital me dijeron que buscara a un médico particular, pero no sé cuánto me cobran pero tampoco tengo dinero para pagarle”, abundó.