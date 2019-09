José Borunda pide a Billy Chapman y a Gerardo Vargas que saquen las manos de Morena

Los Mochis, Sinaloa.- Que el alcalde de Ahome, Billy Chapman y Gerardo Vargas Landeros dejen de estar metiendo las manos en Morena, pidió José Borunda Meléndez, coordinador de este partido en Ahome.

“Queremos decirle a Gerardo Vargas Landeros que deje de meter las manos en Morena. Le queremos decir también a Billy Chapman, que es de la misma bola de ellos, que está trabajando de presidente municipal, que saque las manos de Morena, queremos decirle que no utilice el patrimonio de los ahomenses para pagar a personas que andan metiéndose en el proceso interno de Morena, porque vamos a entrar a un proceso interno para nombrar la estructura del partido”, dijo.

Denunció que el alcalde puso a algunos funcionarios municipales a organizar gente y anda soltando dinero para que nombren delegados a modo de él o del grupo al que pertenece.

“Que es el mismo grupo de Malova, y le queremos decir amablemente que no estamos de acuerdo y que no lo vamos a permitir”, expuso.

Agregó que si es necesario ir al Tribunal Federal Electoral para denuciar al presidente municipal o aquellos funcionarios que se están entrometiendo a la vida interna de Morena, lo van a hacer, que no quede duda de ello.

“Cómo es posible que Billy Chapman quiera ser gobernador del estado si como presidente municipal no da el ancho y que traiga una bola de gente pagada por dinero de nosotros para que ande haciendo su campaña, buscando gente y queriendo manipular las asambleas”.

Asimismo, comentó que no avalan los pronunciamientos que algunos grupos políticos están haciendo a nombre de Morena.

“Algunos grupos políticos están haciendo algunas actividades que no nos parecen mal, pero no son a nombre de Morena, Es muy diferente, nosotros reconocemos la lucha ciudadana, pero que lo hagan a nombre de ellos. A partir de que ganamos las elecciones, el grupo dominante que estaba utilizando al PRI principalmente, empezó a organizarse para subirse a Morena a controlar el partido, incluso de una manera muy aberrante, con mucha desfachatez, andaba por ahí Gerardo Vargas, quería pasarse del PRI y venir a dirigir Morena y que había estado peleando contra nosotros unas semanas antes, y luego no pudo y se vino otro figurín de la nobleza local ranchera, un muchacho que le dicen “El Güero” Cruz, que también desde Acción Nacional se quería venir a dirigir a un partido de izquierda, pero tampoco pudo”.