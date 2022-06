José Domingo Castro es el nuevo presidente del módulo de riego Sevelbampo en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Al encabezar una planilla única, ya que no hubo registro de más candidatos, José Domingo Castro se convirtió en el nuevo presidente del módulo de riego Sevelbampo en Ahome.

El día de hoy a las 10:00 horas, en asamblea se le dio el nombramiento como nuevo dirigente de este organismo.

"Todo transcurrió muy bien, fue una planilla única, todo muy tranquilo, todo apegado a los estatutos", dijo Sergio Montiel.

El actual presidente del módulo expuso que Luis Manuel Rivera, quien aspiraba a la dirigencia del Sevelbampo, hasta el momento no ha impugnado el proceso al no poder registrarse como candidato.

"No ha impugnado, se ha comportado a la altura, el problema que tuvo él es que no tuvo la planilla del sector particular".

José Domingo Castro se convirtió en el presidente del módulo por el periodo 2022-2024 e iniciará funciones el 1 de octubre del 2022.

La protesta se le tomará hasta la próxima reunión de asamblea. "Ahorita nomás se dio a conocer como ganador. La toma de protesta se hará aproximadamente a finales de septiembre".

Sergio Montiel dio la encomienda al nuevo presidente del módulo de trabajar como lo ha venido haciendo la actual dirigencia.

"La encomienda es que haga lo que hemos venido haciendo nosotros: trabajar y todo de manera muy transparente y echarle ganas para que el módulo sea cada vez mejor".

José Domingo Castro llamó a los usuarios a la unidad para sacar adelante este proyecto. Dijo que el triunfo es de todos los usuarios y usuarias del módulo. "Aquí se está reflejando el apoyo que tenemos nosotros".

Cabe mencionar que Luis Manuel Rivera no acudido a esta sesión de asamblea del módulo Sevelbampo.