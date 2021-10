José Luis Polo Palafox levanta la mano para la Fiscalía de Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Seguro de que cuenta con la experiencia, la capacidad y el profesionalismo, José Luis Polo Palafox levantó la mano para contender por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

El presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa (Fedasin) dijo confiar en que el gobernador electo, Rubén Rocha Moya, analice detenidamente los perfiles para ocupar dicho cargo.

Y es que, como parte del pronunciamiento, el representante de Fedasin contó públicamente con el respaldo de abogados organizados quienes le dieron su voto de confianza.

“Estoy seguro que el maestro Rubén Rocha va a escuchar a los abogados organizados y los escucha, sabrá que Polo Palafox es la mejor opción. No es para mi un tema de obcecación ser o no ser fiscal, pero si considero que la procuración de justicia no es racional, no es moderna, no es especifica, no es metodológica y nosotros representamos una propuesta progresista”, enfatizó.

En ese sentido, señaló que en lo personal y de acuerdo a un levantamiento sobre el sentir social con respecto al funcionamiento de la Fiscalía, hay un descontento generalizado que dijo, debe de ponerse un fin.

“Los feminicidios por ejemplo en Culiacán está en tercer lugar en el país y Sinaloa en segundo en latinoamérica. Hay datos terribles de pedofilia en Mazatlán, hay temas muy definidos, el alza en robos en Culiacán se va casi 25 al día, ha habido 18 mil denuncias de las que se han integrado 3 mil carpetas y de esas solo el 10 por ciento se han solucionado”, abundó.

Polo Palafox consideró que en el tema de los fiscales debe ser votados por los ciudadanos pues si bien es cierto hay una legitimización directa por la ratificación del Congreso, a corto plazo esta posición debe ser elegida democráticamente para de esta manera escapar de controladores políticos.

“Nosotros lo hemos vecino diciendo, la salida de Ríos Estavillo está cantada, me parece que más allá de que le quedó a deber a los sinaloenses, lo he dicho que debe de salir por a puerta grande porque es un hombre honorable, es un gran académico, un hombre que tiene una hoja de servicio intachable, pero si me parece que los nuevos tiempos deben de traer nuevas planeaciones y en ese sentido agradezco compañeros su solidaridad y les digo que no les vamos a fallar”, abundó.