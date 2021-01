José Santos tiene 19 años, convulsiona y no tiene recursos para medicamentos en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- José Santos es un joven de 19 años originario del campo pesquero Lázaro Cárdenas que desde hace varios años lucha con una enfermedad que le provoca severas convulsiones.

Él pertenece a una familia de escasos recursos en donde el sustento económico es su mamá Basilia Sosa quien trabaja en el campo y apenas le alcanza para comprar los medicamentos que necesita para estabilizarlos y evitar que la epilepsia no sea tan seguida o no tan fuerte.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El cuadro de José se ha complicado durante estos últimos meses de contingencia sanitaria por el Covid y es que su tratamiento lo recibía a través del Hospital General y ahora lo tiene que comprar pues no hay consultas con especialistas ni quien le extienda la receta médica.

“Le dan ataques, él toma tratamiento, toma Vamproato Semisódico de 500 y la verdad no tengo los medios yo para comprarlos, soy jornalera en el campo agrícola recolectando chiles, tomates, lo que haya de trabajo pero ahorita el Niño ha estado enfermo y no había podido trabajar y cómo no hay consultas en el Hospital General ahorita yo tengo que estar pagando neurólogo particular. Él tiene como unos tres años que comenzó a darle estas convulsiones, de repente comenzó”, señaló.

La madre del joven comentó que tiene una cita pendiente con el neurólogo que su hijo requiere; sin embargo, dijo que no tiene recursos para llevarlo ya que la consulta cuesta 800 pesos más el medicamento que le indica el médico.

“Tiene consulta él pero pues no tengo dinero porque cobran 800 pesos por consulta y la verdad es que no tengo los medios para estar pagando más consultas por mi cuenta porque también tengo otra niña de 11 años que también tengo que darle comida y cubrir sus cosas, por eso recurro a pedir ayuda. Una caja no me alcanza porque toma seis pastillas y medio al día pero de diferentes medicinas, toma el Valproato y Quetiapina de 100, el Valproato toma tres pastillas en la mañana y otras tres pastillas en la noche y la otra media pastilla”, sostuvo.

Cabe mencionar que la noche del viernes el joven José sufrió una fuerte convulsión que tuvo que ser internado en el Hospital General de Los Mochis pero la mañana de este sábado fue dado de alta pero sin el medicamento que necesita.

“No tengo para comprar tanto medicamento, se gastan hasta tres cajas de pastillas en una semana porque es mucho lo que le dan para controlarle las convulsiones. Desde que comenzó la contingencia estoy batallando porque se terminó ese servicio en el Hospital General pero a cómo puedo, lo estoy sacando adelante pero yo sola no puedo”.

Quien desee ayudar puede comunicarse al 6681-11-60-22 o bien, puede hacer su donativo a la cuenta Bancoppel 4169-1604-6149-2325.