José y su pasión por las bicicletas lo llevó a encontrar su trabajo ideal, en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- José Guadalupe Loredo Navarro, vecino de Los Mochis, aprendió de su padre el arte de hacer pan así como el gusto por el senderismo en bicicleta como un pasatiempo, el cual realizaban juntos cuando se iban en bicicleta al río.

“Siempre me divertía y me gustaba salir en bicicleta con mi padre; esos paseos al río no los olvido, pues a partir de ahí nació el gusto por andar en bicicleta. Mi padre es panadero, pero no lo vi como una actividad para mí ya que mi pasión son las bicicletas, pasearme en ellas y además repararlas”, enfatizó.

Para José Guadalupe andar en bicicleta y repararlas se volvió su forma de vida y su pasatiempo, pues lejos de hacer pan o haber puesto una panadería, optó por poner su propio taller de bicicletas del cual ha hecho su forma de vida desde hace 25 años.

“Mi padre es panadero, cuando era chico y estaba en edad de ayudar en la panadería lo hacía, pero para mí era más emocionante cuando llegaba el día en que mi padre me llevaba a esos recorridos en bicicleta; desde entonces no las he dejado, sigo haciendo el senderismo en bicicleta y también tengo mi taller de reparación de bicicletas”, resaltó.

El gusto por las bicicletas

José Guadalupe señaló que en su adolescencia, a los 13 años de edad, comenzó a trabajar en el taller de reparación de bicicletas “El Charro”. Como la mayoría de la gente de Los Mochis sabe, ese taller por muchos años fue el más reconocido, en el cual estuvo aproximadamente 15 años, tiempo suficiente en el que aprendió a trabajar en la reparación de las bicicletas.

“Cuando trabajaba con El Charro empecé a comprar herramienta y poco a poco me hice de mis propios clientes, hasta que me independicé, y desde entonces reparo, armo y desponcho las bicicletas”, enfatizó.

Pasará la estafeta

Comentó que hasta el momento el taller lo atiende solamente él, pero que a su hijo lo enseñará a que aprenda el oficio de reparar bicicletas, debido a que en ocasiones por cuestiones de salud se ve obligado a mantener cerrado el taller.

“Ya he platicado con mi hijo, le he hecho ver que tiene que aprender a reparar las bicicletas, pues de este taller sale para comer y todos los gastos que se generan en la casa”, resaltó.

El mecánico de bicicletas dijo que actualmente no puede establecer que días son los buenos y malos, pues antes de la pandemia, los mejores días serán los miércoles y fines de semana, cuando reparaba más bicicletas.

“Yo trabajo de lunes a sábado, los domingos lo descanso, lo dedico a la familia o a andar en bicicleta en los recorridos que hacemos en grupo con los ciclistas de montaña, debido a que nunca he dejado de hacer esos recorridos”, resaltó.

José Guadalupe dijo que afortunadamente con los que realiza el senderismo en bicicleta son sus clientes y ellos mismos lo recomiendan, de esa manera se ha hecho de sus clientes, además de los que llegan de paso a su taller en donde atiende a quien llegue por sus servicios.