Josué Rosario se aferra a la vida en una cama de hospital

Los Mochis, Sinaloa.- El pasado 12 de agosto, Josué Rosario Medina Yocupicio, de 23 años de edad, fue atropellado en su motocicleta por un automóvil cuando se dirigía a casa; desde entonces se aferra a la vida en una cama del Hospital General de Los Mochis.

“Mi hijo es instructor de dos gimnasios, y maestro en una universidad; salió del trabajo. Iba de Los Mochis al Nuevo San Miguel cuando fue atropellado en la carretera a la altura de Compuertas. Me acababa de decir que ya iba para la casa, me dijo que le hiciera comida porque tenía mucha hambre, pero al ratito me habló mi nuera y me dijo que había tenido un accidente”, expresó su madre, Reina Yocupicio García.

Minutos después, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana lo trasladaron en ambulancia al Hospital General de Los Mochis, y al llegar al nosocomio fue ingresado de inmediato al área de urgencias.

“Ingresó con nosotros por el servicio de urgencias el lunes 12 de agosto por la tarde noche, fue valorado por nuestros médicos en el servicio nocturno, se le realizó una tomografía, se le hicieron rayos x y laboratorios, encontraron las lesiones de una fractura de tibia derecha, y por el mismo impacto que sufrió durante el accidente en motocicleta, en la tomografía encontraron un edema cerebral importante, por lo que se decidió darle apoyo mecánico ventilatorio como protección neurológica”, puntualizó Sergio Loza Rivera, director del Hospital General de Los Mochis.

Sergio Loza Rivera, director del Hospital General de Los Mochis. Foto: EL DEBATE

Terapia intensiva

Debido a su padecimiento, ingresó a Terapia Intensiva el 13 de agosto, y ahí permanece bajo sedación, sobreviviendo con apoyo mecánico ventilatorio y arropado con las plegarias de sus familiares.

“Se le está dando el manejo de un paciente neurocrítico, continúa bajo sedación y con el apoyo mecánico ventilatorio; se le realizó un ultrasonido, imágenes de tórax y afortunadamente no hay lesiones y en el ultrasonido sus órganos interabdominales se mantienen bien. El jefe de Terapia Intensiva nos dice que la evolución se mantiene estable, vamos a seguir dando el manejo de medidas para que disminuya el edema cerebral y pueda dejar de estar dependiendo de su ventilador”, añadió.

Sus padres, Reina Yocupicio y Abelardo Medina, se ganan la vida trabajando como jornaleros y no cuentan con los recursos suficientes para solventar los medicamentos controlados que no abarca el Seguro Popular.

“Estamos pasando por esta triste situación, trabajamos en el campo, no tenemos dinero para comprar los medicamentos que mi hijo necesita; les pido de corazón que nos ayuden con lo que puedan. Les pido que oren por mi hijo para que se recupere. Gracias a Dios nuestros familiares, amigos de mi hijo y hermanos del templo nos han estado apoyando, estamos muy agradecidos con toda la gente”, comentó su madre.

«Les pido que oren por mi hijo para que se recupere y que nos ayuden con lo poco que puedan para comprar sus medicamentos»: Reina Yocupicio García, mamá de Josué.

La fe los mantiene unidos, orando a cada instante por un milagro para Josué Rosario. Anhelan su pronta recuperación para que pueda regresar a casa.

“Amigos y familiares andan boteando en San Miguel Zapotitlán y en el Nuevo San Miguel, queremos realizar un evento para recaudar fondos y comprar los medicamentos controlados que Josué necesita mientras se encuentre hospitalizado. Hemos gastado mucho dinero porque son caros. Estamos desde que amanece hasta que oscurece en el hospital turnándonos, vamos y venimos a San Miguel y al Nuevo San Miguel”, exclamó Míriam Bojórquez González, novia de Josué.

Josué Rosario fue atropellado en su motocicleta y permanece bajo sedación. Foto: Cortesía

Aportaciones

Si usted desea ayudar a esta familia puede comunicarse a los números 66 82 27 46 58 y 66 88 85 39 64.

Si lo prefiere puede realizar su aportación económica al número de cuenta Bancomer: 4152 3134 3663 5671.