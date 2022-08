Joven de Los Mochis publica en revista internacional

Los Mochis, Sinaloa.- El mochitense César Alejandro Gil García solo tiene 21 años y recién concluyó el tercer grado en la Facultad de Medicina, extensión Los Mochis, de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Sin embargo, por mérito propio ya consiguió lo que para muchos ha sido difícil o, incluso, hasta imposible: publicar su investigación en una revista especializada internacional.

En la oficina de la coordinación de la facultad, en Ciudad Universitaria, el joven habló de este logro alcanzado durante el programa Verano de la Investigación Científica del Pacífico (Delfín) 2022, en el cual la revista Current Problems in Cardiology (Problemas actuales en cardiología) publicó su trabajo “Essential topics about the imaging diagnosis and treatment of Hemorrhagic Stroke: a comprehensive review of AHA 2022 guidelines” (Temas esenciales sobre el diagnóstico por imagen y tratamiento de accidentes cerebrovasculares hemorrágicos).

Investigación

Vestido con su bata blanca y con el logo de la UAS y su nombre impresos en la misma, César Gil señaló que para lograr esta hazaña aprobó tres filtros.

El primero fue una entrevista en inglés, idioma que debía dominar al 100 por ciento, y demostrar conocimientos básicos sobre materias de la carrera, como imageneología y cardiología; el segundo, un examen de conocimientos general; y por último, haber asistido al Hospital General.

Explicó que fueron médicos especialistas del área de neurocirugía, imageneología y cardiología del Hospital Ángeles Acoxpa quienes le asignaron el caso de una paciente femenina de 75 años que ingresó por dificultad respiratoria, dificultad para hablar, hematemesis o lo que se conoce como vómitos sanguinolentos.

“Al momento de la exploración física vemos que no tiene una respuesta adecuada y se le hace una tomografía computarizada.”

Luego de este estudio, explicó, se llegó a la conclusión que era un accidente cerebrovascular, en principio isquémico y que se transformó en hemorrágico.

“A partir de ahí tenemos un punto de partida porque tuve sumo interés por el breve tiempo que se tiene para actuar en el área de urgencias cuando se presentan estos eventos.”

Después de la investigación y asesoría de los doctores Eduardo Flores, Ricardo Cebrián, Abril Mendoza, Leslie González, María García, Guillermo Cueto y Ernesto Roldán, el alumno de la UAS agregó que tras buscar revistas relacionadas con este tipo de temas médicos, como son los tratamientos oportunos en accidentes cerebrovasculares, encontró “Current Problems in Cardiology”, a la que se escribió al editor y le envió su artículo para una posible publicación, recibiendo como respuesta un sí a su difusión.

Factores de riesgo

El estudio trata de dar un diagnóstico terapéutico y rápido por medio de la imageneología, pero también clasificar los factores de riesgo para la población en general: fumar tabaco, alcoholismo, trabajar horas constantes, no hacer ejercicio y sedentarismo. “Fue un gran logro para mí y para todo el equipo de investigadores porque gracias también a ellos pude publicar este artículo.”

Indicó que a nivel global, los problemas cerebrovasculares representan una incidencia y tienen una alta tasa de mortalidad, específicamente en las salas de emergencia en México, Estados Unidos, España.

Te recomendamos leer:

El joven reconoció la asesoría de especialistas y el apoyo de autoridades de la UAS, el Ayuntamiento de Ahome y la Coordinación General para el Fomento a la Investigación Científica y la Innovación en el Estado de Sinaloa (Confie) para su estancia en el Hospital General Eduardo Liceaga de la Ciudad de México.