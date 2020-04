Joven traslada gratis a personal de salud en Sinaloa

Sinaloa.- Mientras algunas personas atacan, ofenden o estigmatizan la labor del personal de Salud en Sinaloa ante la contingencia por COVID-19 y por lo sumamente contagioso que este virus es, Luis Ángel, un joven originario de Los Mochis, ha implementado por iniciativa propia un mecanismo que traslada a dicho personal de su casa al hospital o del hospital a su casa de forma gratuita.

«En algo tengo que ayudar», mencionó.

Labor altruista

Luis Ángel es conductor en un servicio de transporte personal, particularmente de una aplicación nacional. Sin embargo, se instala por momentos en el Hospital General de Los Mochis y en el Instituto Mexicano del Seguro Social junto a su cartel, anunciando el servicio.

Piensa que el comportamiento de aquellos que atacan o hacen daño al personal sanitario, o que incluso los ven con repudio, no es el más adecuado, puesto que ellos son quienes en un futuro, quizá no muy lejano, los estarán atendiendo: «Por eso es mi causa, por iniciativa propia. No soy de empresa ni de grupo religioso ni partido político. Simplemente soy un ciudadano que me duele que esto les hagan a ellos que dan más por los demás».

Los médicos y las enfermeras no dudan en tomarse una fotografía con Luis Ángel. Foto: Cortesía

En los hospitales ya lo reconocen e incluso tiene mensajes de aquellos que todavía no pueden creer su labor, además de las redes sociales.

El joven reconoció que realiza además el traslado de otras personas para con eso sacar recursos y seguir ayudando.

Casos registrados

La semana pasada, Imelda Hernández, una enfermera en Culiacán, fue agredida mientras regresaba a su casa por un sujeto que le lanzó cloro. Además, en redes sociales también se ha señalado al personal médico por salir a la calle portando uniforme después de largas jornadas de trabajo en los hospitales posiblemente atendiendo a pacientes positivos de COVID-19.

Sin embargo, todos los médicos y enfermeras que ingresan al automóvil de Luis Ángel usan cubrebocas y se mantienen en sana distancia. Además, Luis Ángel lleva consigo el desinfectante recomendado y gel antibacterial.