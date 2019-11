Estudiante de Los Mochis tiene un tumor que lo hace sangrar: pide apoyo

Los Mochis, Sinaloa.- Rosario Guadalupe Heredia Delgado de 39 años de edad clama ayuda para que su hijo pueda ser trasladado a la clínica del IMSS de Guadalajara para ser intervenido quirúrgicamente.

A Juan Antonio de 15 años de edad, le diagnosticaron un tumor naxiofibroma juvenil el pasado 9 de agosto en el Hospital Ginecopediátrico número 2 del IMSS de Los Mochis; se encuentra alojado detrás de las fosas nasales, le impide respirar y le provoca sangrando nasal abundante.

“Lo tiene detrás de las fosas nasales, obstruyéndole el lado izquierdo, el niño no puede respirar por la nariz, respira únicamente por la boca, por el lado derecho respira un poquito, y por el izquierdo no respira nada”.

A consecuencia del sangrado nasal abundante, el menor se encuentra internado en la Clínica 49 del IMSS de Los Mochis desde el pasado 27 de octubre. Desde la cama 176, su madre implora que su hijo sea trasladado lo más pronto posible a la ciudad de Guadalajara para ser sometido a una cirugía.

“Necesita dos operaciones, le van a cauterizar la vena, y luego le harán otra cirugía; me dicen que no se hacen esas operaciones porque no hay aparatos disponibles, debe ser en Obregón o Guadalajara, pero en Obregón me dieron la negativa, estoy esperando la fecha en Guadalajara, ya me dieron el pase, pero no hay respuesta, esperando el pase, tenemos un mes”.

Director de Conalep se reúne con la madre de Juan Antonio

Fue en la mañana de este miércoles cuando el director de Conalep, Melchor Ángulo, se reunió con Rosario Guadalupe, mamá de Juan Antonio, quien señaló que se apoyará de toda forma para que el estudiante del Conalep 045 de la colonia Estrella pueda acudir a la ciudad de Guadalajara y será en operado en el IMSS de ese estado.

Señaló que por parte de Conalep se contactará a la Secretaria de Salud así como al director general de Conalep a nivel nacional para que su caso sea atendido de manera directa.

El director de Conalep, Melchor Ángulo, se reunió con con Rosario Guadalupe, la madre de Juan Antonio. Foto: EL DEBATE

Asimismo, Melchor Ángulo señaló que el estudiante será atendido permanentemente por esta institución educativa y se logrará que el estudiante sea operado en dos ocasiones para que su salud sea estabilizada.

Por su parte, Guadalupe Heredia agradeció la atención y señaló que cada operación cuesta más de 150 mil pesos por lo que pidió que no se le desampare por parte de las autoridades ya que su familia no cuenta con los recursos necesarios al trabajar en el campo.

El rector de Conalep señaló que también se le apoyará con la beca de Benito Juárez para que pueda seguir sus estudios.