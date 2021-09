Juan Fierro y Gerardo Vargas Landeros sostienen una reunión

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de haber sostenido en varias ocasiones que no era necesario tener un encuentro previo al proceso de entrega-recepción, la noche de ayer el alcalde de Ahome, Juan Francisco Fierro Gaxiola, sostuvo una reunión con el alcalde electo, Gerardo Vargas Landeros.

Entrevistado al respecto, el presidente municipal en funciones calificó esta reunión como algo “armonioso” en donde dijo, únicamente se trataron temas de interés para el municipio.

“Fue una plática muy armoniosa en donde empezamos a fijar los acuerdos en cómo se va a iniciar la transición el día primero de octubre como lo marca la ley, ayer no fue el inicio de la transición, fue fijar los acuerdos para ver en cómo lo vamos a recibir el primero de octubre al equipo de transición que vaya a nombrar el alcalde electo”, explicó.

Cuestionado si ya formó su equipo que encabezará el proceso de entrega-recepción, el funcionario municipal dijo que aún no; sin embargo, hizo hincapié en que en la función pública hay muchos servidores con la capacidad y la responsabilidad para llevar a cabo dicho proceso.

“Aún no pero hay mucho material, mucho recurso humano muy bueno en el Ayuntamiento, cualquiera de nuestros funcionarios tiene la capacidad y está preparado para formar parte del equipo pero ahorita es algo que la verdad no me tiene con preocupación, vamos a esperar a que el alcalde electo designe el suyo y ahí tomaremos decisiones”, abundó.

Gerardo Vargas Landeros compartió una foto de la reunión en sus redes sociales. Foto: Twitter/ GVargasLanderos

Fierro Gaxiola aseguró que están listos para iniciar con la entrega del municipio aunque reiteró que eso será a partir del día primero de octubre como lo marca la ley.

“Claro que estamos muy listos, prácticamente es una necesidad de los dos (alcalde electo y él) y del municipio de Ahome, la reunión de ayer fue por el pueblo de Ahome. La de transición inicia el primero de octubre y esperamos que todo fluya de manera armoniosa y lo más importante aquí es que el día que se haga el cambio de funcionarios la actividad los servicios públicos no paren ni un minuto, que siga funcionando de manera adecuada en beneficio de la gente”.