Juan José Ríos, olvidado en mejoras de servicios públicos

Los Mochis, Sinaloa.- Estar dividido en dos municipios, que son Ahome y Guasave, le ha dado dolores de cabeza a la población de la ciudad de Juan José Ríos, debido a que los problemas de servicios públicos son tantos que no encuentran una solución.

Los problemas de recolección de basura, mala calidad del agua potable y mal estado de las calles son el pan de cada día de los juanjoserrienses, que exigen a las autoridades municipales y estatales que volteen la cara hacia ellos y se resuelvan lo antes posible.

“Nunca hemos tenido calles en buen estado ni mucho menos agua potable de calidad, siempre andamos teniendo faltantes en todo y últimamente es en la recolección de basura en donde parece que ya nos dejaron sin este servicio pues ya tenemos mucho que la basura no pasa por aquí”, indicó Sebastián Zavala Orduño.

Turbiedad. Los vecinos mostraron cómo sale el agua de las llaves en donde se nota una gran turbiedad en el líquido. Foto: EL DEBATE

Deficiencias

El problema del agua potable es algo que los tiene sumamente molestos, ya que tienen alrededor de tres meses que el agua se va y ya no regresa por horas y cuando se tiene este servicio el líquido sale muy turbio, por lo que no sirve para hacer las labores diarias del hogar.

“El agua siempre ha sido nuestro dolor de cabeza, no sale y cuando sale parece chocolate. No podemos vivir así. A veces pensamos que al gobierno nomás no le interesamos porque para acá no viene ninguna autoridad, sólo vienen cuando hay política y sólo se interesan por el pueblo cuando hay elecciones”, señaló Ernestina Pérez.

Asimismo, los habitantes indicaron que algunas calles no sirven y que es casi imposible transitar por ellas y mucho menos cuando llueve.

“Cuando llueve parecen pantanos, no se puede meter por las calles porque quedas atascado. Es una barbaridad de calles las que tenemos aquí y prometen que las van a arreglar y lo único que hacen es rasparla, pero eso no soluciona nada; al contrario, lo empeora porque le tapan la salida al agua”, señaló Germán Acosta.

Basura. La acumulación de basura en el centro y colonias de la ciudad de Juan José Ríos es notable. Foto: EL DEBATE

Municipalización

Cuestionados si una posible municipalización podría resolver las cosas para Juan José Ríos, los habitantes indicaron que quizás apoye en algo ese trámite y esperan que si alguien toma las riendas de este nuevo municipio sea alguien que en verdad quiera arreglar las cosas.

“Si se hace, qué bueno, pero queremos que haya cambios; si se va hacer y seguiremos en las mismas, pues mejor que no se haga”, señaló Cinthia Félix.