Juan Martín Apoda rinde protesta como titular del Registro Público de El Fuerte

Los Mochis.- Juan Martín Apodaca Rosas asumió a partir de hoy la jefatura del Registro Público de la Propiedad en el Ayuntamiento del Fuerte.

Apodaca Rosa sustituye a Patricia González quién estuvo al frente de esta instancia estatal durante los últimos años.

La toma de protesta al funcionario fue presidida por la directora del Registro Público de la propiedad en el Estado de Sinaloa, Rosa Elena Millán Bueno, y la presidenta municipal de El Fuerte, Nubia Ramos Carbajal.

Al realizar la protesta de ley, Millán Bueno realizó un llamado al nuevo funcionario a conducirse con total transparencia y profesionalismo en sus actividades diarias ya que eso será en beneficio de todos los fortenses.

"El día de hoy por encomienda al señor gobernador e instruida por Gonzalo Flores, secretario general de Gobierno, he venido a dar posesión a Juan Martín Apodaca Rosas con fundamento en la facultad que me confiere los artículos 15 segundo párrafo de la ley orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa y el artículo 34, fracción sexta, del reglamento orgánicover la medicación Pública del Estado de Sinaloa a partir de esta fecha me permitio extender su nombramiento como oficial registrador del municipio de El Fuerte".

Juan Martín Apodaca rinde protesta como nuevo titular del Registro Público de la Propiedad en el Ayuntamiento del Fuerte. Foto: Rey Esquer/ Debate

Indicó que los ciudadanos demandan un gobierno abierto transparente. "Nuestra responsabilidad como servidores públicos es hacer bien las cosas y es tuyo para que desempeña el cargo que le confiero con responsabilidad eficiencia y austeridad escuchando teniendo siempre la demandas ciudadanas a las que nos debemos", concluyó.