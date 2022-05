Juan, orgulloso de fabricar y vender huaraches artesanales

Los Mochis, Sinaloa.- Juan Sánchez Sánchez es originario del estado de Puebla. Por más de 40 años ha sido fabricante y comerciante de huaraches artesanales.

Desde hace más cuatro décadas se dedica a la fabricación y venta, para ello durante todo el año recorre el país de punta a punta.

“El huarache artesanal no pasa de moda, no solamente lo compran los jóvenes, sino también personas mayores que llegan a adquirir sus huaraches”, sobre todo se ha animado a no dejar de fabricarlos porque han tomado un poco de auge, subrayó.

La fabricación

En su estancia por la ciudad de Los Mochis, don Juan señaló que como parte de la presentación de sus huaraches, los fábrica coloridos, ya sea con baqueta o bordado con hilos: “todos mis huaraches obviamente son hechos a mano”, subrayó.

Don Juan dijo que la venta de su producto varía debido a que hay ocasiones en que sí se vende y otros días se batalla un poco; pero que un día se compensa con otro.

“Mis ventas son seguras, no las mido por el tiempo en el que las vendo, sino en que todas vayan saliendo y así es poco a poco, pues no solamente vendo en esta ciudad, pues recorro hasta Tijuana, Hermosillo y otras entidades del norte y para el sur de igual manera; llego lejos”, subrayó.

Don Juan dice que le da gracias a Dios por lograr vender los huaraches que fabrica, ya que con ello mantiene a su familia. Foto: Óscar Flores/ Debate

El señor Juan dijo que afortunadamente las ventas que realiza le van dando para los gastos de alimento, vestido, agua, luz y otros gastos que van surgiendo.

“Fabrico unos 200 pares al mes y logro venderlos en un promedio de 20 días, pero en ocasiones son más o menos días, pero al final de cuentas y gracias a Dios logro venderlos”, subrayó.

Finalmente, don Juan señaló que su oficio le gusta, sobre todo porque con sus manos logra elaborar calzado que a la gente le gusta.