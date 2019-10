Juan se recupera y es dado de alta: hoy regresará a casa

Los Mochis, Sinaloa.- Después de permanecer desde el pasado 20 de septiembre en el Hospital General de Los Mochis, Juan Aguilar, originario de Teracuato, Michoacán, fue dado de alta.

Ha pasado seis largos años lejos de su tierra, pero hoy podrá regresar a casa acompañado de su madre Delfina, gracias al cariño de personas que sin conocerlos los arroparon para transformar sus vidas.

“Ingresó por el servicio de urgencias y se hospitalizó por el servicio de cirugía con el diagnóstico de celutitis del miembro pélvico de la pierna y durante su estancia se les estuvo dando sus curaciones, lavados y medicamentos. Presentó muy buena evolución y fue egresado”, puntualizó Sergio Loza Rivera, director del HG de Los Mochis.

Juan y Delfina no contaban con los recursos suficientes para retornar a su hogar, pero al compartir su historia a través del periódico EL DEBATE, personas de buena voluntad se comunicaron a la casa editorial desde diferentes lugares de la República Mexicana con la intención de ayudarlos.

En instantes, madre e hijo se convirtieron en seres entrañables para la sociedad, juntos conmovieron corazones: Adriana Romero hizo llegar su aportación económica desde Veracruz hasta Los Mochis con el firme propósito de acercarlos a sus raíces.

Delfina recibió un donativo desde Veracruz de Adriana Romero. Foto: Carlos Paulino Fonseca/ EL DEBATE

Un ángel en su camino

Esther Preciado fue quien lo encontró solo y vulnerable bajo la sombra de un árbol en San Blas, El Fuerte; lo llevó al nosocomio y ayudó a contactar a su madre. Además, le donó una silla de ruedas para facilitar su retorno hasta su pueblo.

“Cuando yo lo miré dije: pobre muchacho, ¿cómo estará su mamá?, estaba debajo de un árbol, tenía la pierna muy infectada, se le estaban subiendo las hormigas. A veces los vemos en la calle y no sabemos la situación en las que estén. Pensé en que pudo ser mi hijo”.

Esther Preciado fue la persona que rescató a Juan de la calle para llevarlo al hospital. Foto: Carlos Paulino Fonseca/ EL DEBATE

La ayuda llegó de manera inesperada. Juan agradece profundamente a la persona que al rescatarlo de su abandono, le brindó otra oportunidad de vida.

“Yo no podía caminar, dejé las muletas porque no tenía fuerzas para sostenerme; Dios la mandó para ayudarme, yo estaba abajo de un arbolito en una sombra cuando ella me encontró. Gracias a todas las personas que nos están ayudando, porque no teníamos para volver a Michoacán; gracias a los doctores y a todo el personal del hospital que nos trataron tan bien. Yo estoy curado, me siento bien, estoy muy feliz y contento”, expresó Juan Aguilar.

Armida Ortiz de Obregón, presidenta de las damas voluntarias del HG de Los Mochis, donó los medicamentos y unas muletas. Mirna Nereida Medina, fundadora del grupo de Las Rastreadoras de El Fuerte, compró los boletos de autobús. Erika Acosta, presidenta de Casa Santa Lorenza Gestión Social, regaló ropa y cobijas.