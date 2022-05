Juan, siempre al pie del cañón: es bolero en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Músico de corazón; bolero por necesidad, así ha sido la vida de Juan Manuel Estrella, un chavalo que para llevar unos pesos a su casa, comenzó a trabajar lustrando zapatos a la edad de 15 años en Los Mochis, pues la situación económica de su familia así lo ameritaba, proviene de una familia humilde, pero siempre con ganas de salir adelante.

La vida le cambió

Tras cuatro años de trabajo como bolero, su ilusión era la de ser músico, lo cual lo logró por un par de años, pues como a todos a él y su grupo les afectó la pademia y ahí su sueño se vio frustrado, pues además su instrumento se perdió, lo cual le dio al traste a sus sueños; por lo que al tiempo tuvo que volver hacer lustrador de zapatos.

“Ahorita ya no sigo en la música, nos afectó la pandemia, se me perdió mi instrumento, se nos acabó la chamba en la música y aquí estoy de nuevo en donde comence, a seguir boleando zapatos, trabajo que actualmente está difícil, pues casi no hay clientes; estos meses así son, poca gente viene a lustrarse los zapatos”, señaló.

Juan Manuel aseguró que no pierde las esperanzas de regresar a la música, pues ese es su más grande deseo, ser parte de un grupo musical es algo que le motiva, pero por cuestiones económicas no ha podido regresar al grupo, ya que necesita primero ahorrar para comprar los instrumentos.

No se raja

“Tengo como un año que regresé a ser bolero, apenas me estoy dando a conocer otra ves con los clientes, pues mis compañeros de trabajo me llevan gran ventaja, ellos tienen como 16 años o más de bolero; tienen sus clientes que solamente los buscan a ellos a pesar de que estamos en el mismo puesto, esa es una desventaja para mí”, resaltó.

El joven señaló que a la boleada le dedica un promedio de 12 horas, tiempo en el cual en ocasiones solamente gana 50 pesos, debido a que en el primer cuadro de la ciudad está muy competido.

“Los meses de enero, febrero y marzo son meses buenos, ya que llego a ganar hasta mil pesos diarios, sobre todo también en el mes de diciembre, en estos días han sido muy irregulares, sí he ganado los 300 o 400 pesos diarios, pero es muy raro el día que se gana eso, por lo menos en mi caso, ya que a mis compañeros les va mejor”, enfatizó.

Juan Manuel dijo que la chamba es difícil, pero siempre está al pie del cañón, pues la vida no es fácil para nadie y hay que darle al trabajo para tener el dinero para salir adelante, sobre todo si uno tiene sueños qué perseguir y lograr.