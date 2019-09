Juan y Delfina se volvieron a encontrar después de 6 años

Los Mochis, Sinaloa.- La historia de Juan y Delfina es maravillosa, inspiradora y digna de contar. Originarios de Michoacán, madre e hijo se reencontraron en Los Mochis después de seis largos años de ausencia.

Juan Agustín Aguilar nació en Zamora, Michoacán, pero vivía con su madre en Teracuato, un pueblo perteneciente al municipio de Tangamandapio, hasta que la pobreza lo alentó a salir en busca de un nuevo destino.

A lo largo de su vida trabajó como jornalero y ayudante de albañil para sostener su humilde hogar, donde las tortillas en la mesa eran el único alimento garantizado casi a diario.

“Yo vivía con mi mamá, pero me salí a buscar trabajo, allá siempre trabajé en la obra y en el campo, hace seis años que me salí de mi casa. Para acá hay mucho trabajo, para Hermosillo, Sonora, en el corte de la uva y del espárrago, y en Sinaloa en el tomate”.

Abondonó su pueblo lleno de ilusiones en busca de prosperidad y empredió su travesía en un ferrocarril de carga.

“Yo ya había trabajado en estas tierras, desde muy chico vine para acá a trabajar, tenía como 22 años cuando vine a Sufragio, El Fuerte, en el corte del tomate, me pagaban 100 pesos todo el día; después me fui a Cuauhtémoc, Chihuahua, al corte de la manzana, duré como un año y después me regresé a mi casa. Me la pasaba de trabajo en trabajo, se acababa en un lugar y me iba a otro”.

Un año atrás, mientras trabajaba en Yurécuaro, Michoacán, la imparable máquina de acero le amputó una pierna. Lo dejó en el desamparo y vulnerabilidad.

“Me quedé dormido en la vía del tren, cuando desperté ya estaba la máquina encima de mi pierna, yo nomás gritaba del dolor, se bajó el maquinista y le hablaron a la ambulancia y me llevaron a La Piedad, me atendieron, duré dos semanas, no me cobraron nada, me dieron ropa y salí”.

Juan fue encontrado lastimado bajo el cobijo de una sombra en San Blas.

Deambuló en muletas por lugares jamás recorridos, abandonado a su suerte, sin rumbo fijo; durmió donde le ganó el sueño, en el seno de las calles.

Comía en los albergues, me bañaba, dormía en las calles, cargaba una mochila con una cobija, en la noche me juntaba un cartón para taparme.”

Padeció días sofocantes y extenuantes pero no flaqueó; a paso lento continuó su andar con el corazón lleno de esperanza y la nostalgia de los seres queridos que dejó atrás.

“No tenía dinero, empecé a pedir para comer, hasta que conseguí un trabajo, me quedé unas semanas, pero desde que no tengo un pie casi no me dan trabajo. Me quedaba un tiempo donde me daban trabajo”.

Traslado. El médico Alejandro Escobel atendió a Juan mientras Esther Preciado lo trasladaba en su camioneta a Los Mochis. Foto: EL DEBATE

No desistió de alejarse de su realidad, que solía ser menos esperanzadora en casa. Una vez más, en la locomotora, siguió adelante.

“Me vine en el tren carguero, me subí en Irapuato, me bajé en Guadalajara, ahí duré unos días, me subí al tren y me llevó hasta Nayarit, luego me llevó a Mazatlán, duré un mes y me subí y llegué a Sufragio”.

Al caer del tren de carga en San Blas, El Fuerte, paró su marcha, pero la bondad de las personas aliviaron su pesar.

“Ya era noche, me brinqué la muela del tren (la parte donde están separados los cajones), brinqué, sentí un golpe como que me pegó la caja y azoté, me empezó a salir sangre en la rodilla. Unos soldados que andaban ahí revisando los vagones me ayudaron, me revisaron, me echaron agua oxigenada, me llevaron a San Blas a la Cruz Roja. Ahí no me atendieron, me dejaron afuera”.

Ingreso. Juan Agustín Aguilar ingresó por el área de urgencias al Hospital General de Los Mochis el pasado 20 de septiembre. Foto: EL DEBATE

Solidaridad

El pasado 20 de septiembre, Esther Preciado López transformó su vida. Lo encontró bajo el cobijo de una sombra y acompañada del médico Alejandro Escobel, lo trasladaron al Hospital General de Los Mochis.

“Me estuve dos días sin ser atendido, no me podía parar, me dolía mucho, dejé las muletas y me empecé a arrastrar por las banquetas; una señora me levantó y me trajo al hospital, ella me ayudó sin conocerme”.

Después de ingresar al nosocomio, Juan recibió el mejor regalo de su vida: después de seis largos años lejos de su hogar se reencontró con su madre.

Me sentí mejor cuando miré a mi madre a mi lado, me abrazó y sentí alivio, cuando me recupere me quiero ir con ella a mi pueblo”.

Delfina Aguilar Agustín, de 73 años, llegó con su vestimenta de colores vibrantes a una ciudad jamás pisada para poder abrazar a su hijo. Se trasladó de Teracuato en combi hasta Zamora, ahí abordó el autobús con destino a Los Mochis.

“En la Presidencia de mi pueblo me dijeron que mi hijo estaba accidentado en San Blas, pero que si venía a verlo, debía llegar al Hospital General en Los Mochis, yo les dije que sí, y anduve pidiendo dinero prestado para el pasaje. El camión salió el viernes a las 20:00 horas de Zamora, Michoacán, y llegó a Los Mochis, Sinaloa, a las 12:00 del día sábado”.

Con su mirada conmovedora y su voz quebrantada, contó que hace seis años su hijo Juan salió del pueblo en busca de trabajo y jamás regresó a casa.

“Mi hijo salió de la casa, dijo que iba a buscar trabajo a un pueblito de Yurécuaro, porque ahí hay mucho trabajo en el corte de chile y tomates, pero nunca volvió, nadie me daba razón de él. Lo único que hacía era rezar. Yo no sabía nada de lo que le había pasado, no sabía que el tren le había cortado su pierna hasta que lo vi”.

Madre e hijo han permanecido durante una semana en el nosocomio esperando mejoría. Se sonríen el uno al otro, juntos son la estampa misma de la felicidad.

“Mi hijo ni siquiera tenía Seguro, no tiene ni credencial, una señora me dijo: vamos a ver si pueden afiliar a tu hijo en el seguro popular, hablamos con las trabajadoras sociales, la señora que trajo a mi hijo de San Blas nos ayudó, lo afiliaron al Seguro Popular”.

Carencia

Delfina es viuda y se gana la vida vendiendo nopales y aguacates en Zamora, Michoacán; no cuenta con la solvencia suficiente para regresar a su hogar junto a su hijo.

“Me dicen que la pierna ya está sanando, tenemos una semana en el hospital, yo pedí prestados dos mil 500 pesos en mi pueblo, pagué el pasaje y me quedaron como mil pesos, con eso me he estado manteniendo. Vino la señora que lo trajo al hospital y me regaló 200 pesos. No tenemos dinero para regresar a nuestra tierra, tampoco tengo una silla de ruedas para poder llevarme a mi hijo”.

«Tenía seis años sin ver a mi hijo, gracias a Dios nos volvimos a encontrar, pero no tenemos dinero para regresar»: Delfina Aguilar Agustín, mamá de Juan. Foto: Carlos Paulino Fonseca/ EL DEBATE

En su intento de una vida mejor, Juan estuvo a punto de perder la vida muy lejos de sus raíces. Su madre solo anhela regresar con él a casa.

“Me quedé sola con mis hijos chiquitos y trabajé muy duro para mantenerlos; ahora están grandes, ellos también trabajan en el campo para mantenerse, todos se casaron, en mi casa solo vivíamos Juan y yo, hasta que se fue”.

Juan se recupera en la cama 401 del Hospital General de Los Mochis. Si usted desea ayudar a esta familia puede comunicarse al número de redacción del periódico El Debate: 668 8 16 04 00.

“Ingresó el 20 del presente mes por haber sufrido un traumatismo superficial de la pierna derecha, ha evolucionado a una celulitis, es decir, una inflamación de la piel regularmente por una infección, está recibiendo todo lo concerniente para contrarrestar la celulitis infecciosa que tiene en el miembro inferior. Permanecerá hospitalizado hasta que se resuelva el problema”, puntualizó Carlos Ramón Lizárraga Corrales, subdirector de guardia diurna del Hospital General de Los Mochis.