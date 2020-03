Juan y Refugio, una amistad que sobrevive debajo de un puente

Los Mochis, Sinaloa.- El puente que un día protegió de la lluvia a las borregas que pastoreaba, se convirtió en un refugio para Juan López Díaz, de 73 años de edad.

Es originario del ejido Cohuibampo y vive en la ribera del río Fuerte desde hace cinco meses, carente de un hogar.

A lo largo de su vida, vivió junto a su esposa en los lugares donde él trabajaba como vigilante, hasta que ella murió.

Hace algunos meses, el nuevo dueño de las parcelas que él cuidaba lo echó y desde entonces, se quedó sin un lugar donde refugiarse.

Pero un buen día, llegó a su vida un viejo amigo de la tercera edad, para demostrarle que la lealtad hace milagros. Refugio Valenzuela Soto lo salvó de la soledad.

Refugio es jornalero y recibe el apoyo que el gobierno federal brinda a los adultos mayores, pero durante las últimas semanas se ha dedicado a cuidar de Juan porque se le dificulta caminar: un caballo le cayó encima lastimó sus piernas.

Se paró derechito el caballo y se fue para atrás, me cayó encima, hace como un año. Me agarró un nervio y no podía aplanar el pie, por eso ando así, pero le hago la lucha al trabajo

Ambos tienen familiares en otras comunidades, pero decidieron permanecer unidos. Sobreviven con la ayuda de personas solidarias; les brindan alimento, ropa, calzado y cobijas para mitigar el hambre y el frío.

Debajo del puente, improvisaron su frágil vivienda con hule negro, sábanas, troncos de madera y cartón. Duermen con el río en calma, entre el murmullo del viento, cobijados por la oscuridad.

Recogen la basura que los visitantes dejan en el río, y por limpiar el área, el síndico de El Guayabo los remunera.

Han sobrevivido con el apoyo de sus semejantes, pero viviendo a la intemperie también han sido víctimas de la delincuencia.

Juntos sobreviven a la carencia cruel que los abraza. Se resisten a separarse porque la promesa que los une es más fuerte que la adversidad.

Su mamá me dijo: Te encargo Juan, que me cuides a Cuco, su papá también me lo dijo, se murió el viejito y a los días se murió la viejita, por eso lo cuido, por la promesa que le hice a sus padres. Y cuando me tumbó el caballo, el me cuidaba, me traía agua, no podía caminar yo