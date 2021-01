Jubilados de la Japama piden su liquidación

Los Mochis, Sinaloa.- Trabajadores jubilados de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) denunciaron que tienen entre 6 meses y un año esperando la liquidación.

Manifestaron que son 6 trabajadores los que se encuentran en esta situación y piden a la empresa que les de lo justo por el tiempo laborado.

"Es una inconformidad que tenemos nosotros que nos pensionamos el año pasado y desafortunadamente no nos han dado la liquidación", dijo.

Roberto Camacho, de 62 años de edad, quien laboró por 28 años en la Japama como chofer de los carros de saneamiento y se jubiló en febrero del año pasado.

Expuso que los han traído de vuelta en vuelta.

Nos dicen que ven mañana, que ven pasado, que falta una firma, y todas esas cosas, y esa la inconformidad que tenemos nosotros los compañeros que hace un año y no nos liquidan".

Comentó que en gran parte ha afectado el proceso de liquidación los cambios de gerente que se han presentado en la Japama.

Mencionó que Guillermo Blake estaba avanzando los trámites de liquidación y el 23 de diciembre les prestó dinero para pasar las fiestas de diciembre.

Hizo un llamado al Consejo de la paramunicipal y a los administradores para que les den su pago porque atraviesan por una difícil situación económica derivado de la pandemia del Covid-19.

El regidor Esteban Arce, al respecto comento, que no están de acuerdo en que no se paguen las liquidaciones de los trabajadores jubilados de la Japama.

"Desconozco si estos trabajadores ya pudieron ante la Junta de Conciliación para que se obliga a pagar. no puede haber excusa que valga en este caso del patrón aunque sea del Ayuntamiento para que no cumple con sus obligaciones".

Añadió que esta es una alerta a tiempo para que este tipo de situaciones contractuales pueda ser analizado con oportunidad en el cual las partes tanto el sindicato como el patrón, en este caso el Ayuntamiento, vean con seriedad que las pensiones se pueden volver un elemento verdaderamente insostenible en las arcas de cualquier municipio o cualquier dependencia.

No estamos de acuerdo en que no se paguen las liquidaciones porque son derechos ganados. Habría que ver porque no se ha pagado".