Jubilados de la UAS se manifiestan en Ciudad Universitaria

Los Mochis, Sinaloa.- Con pancarta en mano y gritos de protesta, dirigentes de la asociación de jubilados de la UAS Zona Norte se manifestaron de manera pacífica en las instalaciones de Ciudad Universitaria en Los Mochis en oposición a la mutilación de sus prestaciones laborales.

Argumentaron que están inconformes por ser considerados los culpables del deterioro económico por el que atravieza la máxima casa de estudios.

"Los jubilados no somos responsables de la crisis financiera en la UAS. Esta es provocada por la corrupción y la desviación de los bienes y servicios de la universidad, hacia el Partido Sinaloense. Nos han venido considerando como el mayor lastre y son mentiras; al interior de la universidad hay gentes corruptas que no les ha importado el provenir de la propia institución, se sirven a sus anchas", puntualizó Abelardo Hernán Gámez.

En medio del plantón, los manifestantes denunciaron la corrupción y la mutilación de los derechos de los trabajadores universitarios.

"El dinero que recibimos ya no es un salario, es algo que ganamos por haber dejado media vida en el centro de trabajo, en las aulas. Ellos son los culpables de todo el deterioro económico que hay al interior de la universidad. Queremos que se regularicen las cosas para nosotros, que no nos sigan considerando un lastre".

Jubilados expresan en una pancarta sus inconformidades. Foto: EL DEBATE

Resaltaron que son más de mil jubilados en la zona norte y alrededor de tres mil 500 en todo el Estado los que exigen respeto a sus prestaciones laborales.

"Pedimos que nos paguen a tiempo, el aguinaldo nos lo retrasaron varios días, ahora la quincena, parece que no la han depositado; ya comenzaron porque antes no descontaban del aguinaldo, me descontaron 12 mil pesos, y a muchos conforme al nivel salarial, les hicieron un descuento muy considerable, y estoy seguro que ese dinero no va a dar a hacienda, se lo van a quedar como parte de la corrupción que impera en el interior".