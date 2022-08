Jubilados del IMSS en Los Mochis exigen la devolución de sus ahorros en el Afore

Los Mochis, Sinaloa.- Más de 95 mil trabajadores jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a nivel nacional exigen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva la solicitud de devolución de sus ahorros en el Afore.

Martha Susana Loera Acosta, coordinadora nacional de Jubilados Pie de Lucha, comentó que esto es una lucha en todo el país pues desde hace muchos años no se les hace entrega de este recurso que se les descontó de su salario aclarando que no se trata de una doble pensión como lo dijo en su momento el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

"Lo único que estamos pidiendo es que se nos haga la devolución, es un dinero que está libre de impuestos, ese dinero nos lo descontaban cada quincena a través de la nómina de una manera impuesta por el patrón, por el IMSS, nosotros no pedimos, no nos preguntaron si queríamos participar en ahorrar en las Afores, la empresa fue la que hizo eso, es un ahorro impuesto, acumulando, ahí está, no sabemos en qué nos lo van a regresar pero tenemos la certeza de que es nuestro y lo justo es que nos lo regresen", indicó.

De igual forma, comentó que está situación afecta la economía de mi has familias que durante toda su vida laboral dieron aportaciones "obligadas" que al día de hoy, el gobierno y las propias autoridades del IMSS se han negado a regresárselos.

Asimismo, advirtió que este movimiento de exigencia no se detendrá hasta que haya una respuesta favorable por parte de la Suprema Corte por lo que incluso, adelantó que la próxima semana habrá una manifestación masiva en la Ciudad de México confiando es que ya se defina está situación.

"No podemos parar, nosotros estamos dispuestos a luchar hasta el último momento, hasta el último instante, vamos a llegar a dónde tengamos que ir pero nos tienen que regresar el dinero y ya sabemos de que si aquí en México no nos resuelve la Suprema Corte en las próximas semanas o meses y si resuelven a favor de las Afores para no regresarnos nuestro dinero, pues estamos dispuestos a continuar nuestra lucha aunque sea en otro país, nosotros tendremos que poner una denuncia a través de nuestros abogados en instancias internacionales, en este caso, sería tal vez en la ciudad de Washington ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que ellos hagan la investigación del caso y tomen más medidas pertinentes para la resolución", señaló.