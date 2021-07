Juez de Control da otro revés a denuncia de la síndica procuradora contra alcalde de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- El Juez de Control y Enjuiciamiento Penal de la Zona Norte de Sinaloa de nueva cuenta dio para atrás a las denuncias de la síndica procuradora del Ayuntamiento de Ahome, Angelina Valenzuela, para poner bajo proceso penal al alcalde de este municipio, Guillermo Chapman Moreno, por el supuesto delito de amenazas.

Fue a las 12:30 horas de hoy cuando se llevó a cabo una audiencia en la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Norte, a la cual Chapman Moreno no acudió, solo una representante del Ministerio Público.

El Juez de Control y Enjuiciamiento Penal de la Zona Norte de Sinaloa atendió el amparo otorgado por el juez federal del quinto distrito y el Colegiado de Mazatlán a Angelina Valenzuela, contenido en el Cuadernillo Auxiliar de Peticiones 14/2020, sin embargo, por segunda ocasión no encontró elementos para proceder.

"Realmente siempre he dicho que estamos tratando de confiar en las autoridades, pero pareciera que ya venía planteado, lo que se le pedía a él era el estudio a fondo, y por ningún motivo se vio el fondo del asunto, por ningún motivo, porque dentro de las pruebas o dentro de las cosas que nosotros tenemos, traemos las dos sentencias en razón de género, obstrucción del cargo y acoso laboral, si eso para ellos, no es parte de las amenazas, entonces que será, porque son dos, no es una, girada sobre otro tribunal y se anexó a la carpeta", expuso la síndica procuradora de Ahome.

Angelina Valenzuela mencionó que este órgano jurisdiccional ha estado desestimando muchas cosas, por ello, informó que promoverá de nuevo un amparo ante un juez federal en Los Mochis.

"Nos vamos a ir a lo que sigue, y la verdad es que desafortunadamente las líneas existen. Vamos a promover el amparo sobre la dictaminación del juez de control, y pues que tristeza, si da tristeza porque siguen unos funcionarios públicos aludiendo al poder que se tiene".

La funcionaria añadió que en la audiencia no estuvo presente el alcalde.

No estuvo ni el alcalde ni ninguno de los imputados, solo una persona en representación del Ministerio Público, ni siquiera sus abogados.

