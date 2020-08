Juez desestima denuncia por amenazas interpuesta por Angelina Valenzuela

Los Mochis, Sinaloa.- Luego de luchar durante varios meses para que se hiciera justicia ante las supuestas amenazas que dijo haber recibido por parte del alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno y otros funcionarios municipales, este viernes, la sala de Justicia Penal del nuevo Sistema Penal Acusatorio desestimó la denuncia interpuesta por la síndica procuradora.

Con esto, la propia Angelina Valenzuela Benítes confirmó que el tema salió de la jurisdicción estatal, por lo que se irá a las instancias federales para que se le dé seguimiento a lo que afirmó, aquí se le restó importancia.

Van por más

“Ya me puedo ir a las instancias federales, eso me da más certidumbre. Se confirmó el ejercicio de la acción no penal, esto quiere decir que me desestimaron toda la denuncia que yo había interpuesto por las amenazas recibidas”, abundó.

En ese sentido, comentó que tenían del conocimiento que era una instancia perdida debido a que existen intereses por encima de lo que dice la ley,

“Sé que hay intereses y todo lo que está sucediendo alrededor, la verdad no había confianza en el estado, de echo yo quería que esto ya pasara. Ellos dictan el ejercicio de no acción penal pero esto no termina aquí, no es un dictamen firmen ni una sentencia firme, me quedan varios recursos como el amparo, me quedan muchas instancias que recurrir y creo que ahora me favorece porque me voy a las instancias federales en donde tengo más confianza”, precisó.

