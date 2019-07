Juez levanta suspensión de impacto ambiental a planta de amoniaco

Los Mochis, Sinaloa.- El Juez del Séptimo Distrito levantó la suspensión definitiva que existía de la autorización de impacto ambiental en un amparo que presentó el ejido El Muellecito, comunidad cercana a Lázaro Cárdenas, informó Iván Carballo, representante jurídico de la planta de amoniaco.

"Básicamente, los argumentos que utiliza el juez para levantar la suspensión es que no existe el riesgo inminente que dio origen a esta suspensión. Además está basado en todos los estudios que se le presentaron al juez, los programas que tenemos tanto de mejoramiento de las condiciones ambientales y de protección que tiene el proyecto. Una vez que el juez analizó toda esa documentación y también que las partes no han aportado pruebas, solamente presentaron la demanda basado en indicios o declaraciones, pero no han aportado pruebas, decide levantar la suspensión", dijo.

Sin embargo, comentó que los amparos continúan. "Pero ya solamente nos restaría una suspensión de tres que existían. Existen dos del juzgado sexto pero un juicio se sobreseyó y restaría una, la de Lázaro Cárdenas".

Mencionó que están trabajando en ello para que la levanten también, salvo que los juicios continuen, pero sin suspensión.

GPO se encuentra a la espera de que el municipio de Ahome les renueve los permisos de construcción y uso de suelo, quién les pedía una autorización de impacto ambiental vigente.

Dijo que todo todo se ha presentado para que estos permisos de otorguen.

Al respecto, Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) emitió el siguiente comunicado:

"A través de la resolución emitida por el Poder Judicial de la Federación el día 15 de julio, se informa que el Poder Judicial de la Federación avala la inexistencia de riesgos ambientalesde la planta de fertilizantes de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) y en representación del mismo, el juez séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, José Francisco Pérez Mier y su adjunto el licenciado José Samuel Soto, revocaron la suspensión definitiva para la construcción de la planta de fertilizantes.

En este sentido, el documento destaca que posterior al análisis y estudio de los dictámenes técnicos y ambientales presentados por el Director General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), instancia perteneciente a la Semarnat, se corroboró que el proyecto lejos de afectar el sistema ambiental, contribuirá a su fortalecimiento y crecimiento.

El documento resalta que, los estudios realizados por la empresa en coordinación con las autoridades competentes han arrojado que La Bahía de Ohuira se encuentra seriamente impactada y contaminada por lo que resultan urgentes y necesarios programas que mejoren la calidad del agua y del entorno ambiental como los que está implementado la empresa.

En el documento, el representante legal de la empresa, Iván Carvallo Robledo señala que existían dos razones para revocar la sentencia. En primera instancia, no existen estudios que respalden la acusación sobre un posible impacto ambiental y, en segundo término, el proyecto ha sido correctamente evaluado por múltiples especialistas, quienes lo reconocen como social y ambientalmente viable.

“Es imprescindible que la planta inicie su construcción y próxima operación a fin de continuar con sus diversas acciones y programas para mitigar los riesgos de contaminación, ya presentes, del miedo ambiente y, así, generar las condiciones necesarias para lograr un desarrollo sustentable que permita el uso y disfrute del bien común en la región”, señala el resolutivo.

Por ejemplo, las acciones a implementarse por GPO tienden a impedir un deterioro, ya en estado avanzado, en el hábitat natural de la Bahía de Ohuira a través de programas de reforestación y mejoramiento de manglar y demás flora y fauna, de remoción y prevención de residuos y de eliminación de amenazas a nidos de aves.

Aunado a estos esfuerzos, se desarrollarán acciones como la colocación de humedales artificiales para atender el problema de la calidad de agua que enfrenta actualmente la Bahía, restablecimiento de flujos de agua en las inmediaciones del Maviri para el mejoramiento del mangle, programas de monitoreo de la tortuga marina, monitoreo y conservación de peces y planes de manejo del sitio Ramsar.

De acuerdo con el Juez Pérez Mier, la construcción de la planta “beneficiará a la colectividad, generando con ello un desarrollo sustentable que se espera garantizará el uso adecuado de la Bahía de Ohuira a la presentey a futuras generaciones”. Agregó que “al ir acompañada de múltiples proyectos ambientales y sociales, lejos de perjudicar, se contribuirá y trabajará en la recuperación del equilibrio ecológico”.

Al respecto, Javier Güemes, Director de Relaciones Institucionales GPO, señalóque “estamos muy satisfechos con la decisión tomada por las autoridades mexicanas, sobre todo, porque garantiza que las resoluciones son con base en Estado de Derecho y plena garantía de la legalidad de los procesos”.

Por ello, enfatizó que seguiránatentos a las solicitudes de las autoridades para contar con un proceso eficaz y poder continuar con el desarrollo del proyecto de acuerdo con la normativa y demostrar de manera contundente la legalidad y transparencia con la que se ha llevado a cabo este importante proyecto.

Nos emociona participar como parte de la comunidad en proponer, desarrollar y aplicar medidas de compensación, restauración y control de los factores que contaminan la Bahía de Ohuira y otras medidas tendientes a mitigar los riesgos de contaminación a fin de auxiliar a los ecosistemas para su fortalecimiento y crecimiento.

En GPO confiamos en que los resultados favorables serán perceptibles en un breve periodo de tiempo, sobre todo, porque se busca incentivar la participación e involucramiento de la sociedad y las comunidades vecinas, pues será a partir de una plena colaboración que se logrará incrementar la conciencia y la participación para reducir los aspectos negativos de la región.

GPO reitera la continuidad de su política de diálogo abierto y transparente sobre el proyecto y que éste apoya la visión de construir autosuficiencia y fortalecer la competitividad del campo mexicano, cuestiones clave para el desarrollo del país y Sinaloa".