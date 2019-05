Juicio político en mi contra es para intimidarme: síndica

Los Mochis, Sinaloa.- Sorprendida de la noticia, Angelina Valenzuela Benites consideró que el juicio político que solicitó Gabriel Regino, abogado del alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno ante el Congreso, es una medida intimidatoria.

La síndica procuradora relacionó esta medida, con el resultado que hace algunos días tuvieron en torno a la demanda que la funcionaria interpuso en contra del alcalde por supuestas amenazas y en la cual, después de que el Ministerio Público cerró el caso y la jueza de control ordenó reabrir la carpeta de investigación.

Desconocimiento

“No estaba enterada, pero la verdad es que me siento tranquila, no sé ni qué argumentos utilizaron para poder ingresar este juicio político, esto no es revanchismo, pareciera que estamos jugando a que me sacas la lengua y yo también, como medidas intimidatorias como ha estado sucediendo”.

Agregó que desde que se reabrió el caso de la demanda era de esperarse que se tomaran ciertas acciones, como también la denuncia que el mismo abogado antes mencionado interpuso en su contra pero ante la Vicefiscalía por supuesto uso de poder para su beneficio.

La verdad es que estas cosas sí me impresionan, pero creo y confío en las autoridades y en el criterio del Congreso, de hecho ya la semana que entra tendré que dar mi informe, yo no estoy en contra de nada”.

Reiteró que no sabe en qué se basaron para interponer esta petición de juicio político, pues en lo que va de la administración se ha conducido con respeto y con legalidad.

Yo no he agraviado a ninguna persona, no sé en qué contexto pudieron haber interpuesto esto”, insistió.

Para entender...

Jueza de control pide abrir carpeta de investigación de denuncia

Fue el pasado martes 7 de mayo, cuando la jueza de control ordenó al Ministerio Público abrir la carpeta de investigación de la denuncia que la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites interpuso en la Fiscalía en contra del alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno y otros funcionarios por supuestas amenazas. Esto luego de que el MP ya diera por terminado el caso y dictaminara que no era procedente dicha denuncia.