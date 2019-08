Juicios políticos contra Chapman permanecen en la "congeladora"

Los Mochis, Sinaloa.- Por desconocimiento y una falta de interés es que los juicios políticos que se han presentado en contra del alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno permanecen en la “congeladora”, explicó Sergio Jacobo Gutiérrez.

El diputado local priista reconoció que no sólo estos casos continúan sin seguimiento y resolución, haciendo alusión a que son los mismos legisladores de Morena quienes no tienen interés de darle para adelante a este tema.

“Debo reconocer que hay desconocimiento del procedimiento, resistencia y una falta de interés de la mayoría, en este caso de los diputados de Morena. Nosotros estamos abiertos a revisar las solicitudes que se han hecho, no se le ha dado el trámite a las solicitudes, no se ha hecho del conocimiento todavía”, precisó.

Explicación

El legislador comentó que aunque él forma parte de la Junta de Coordinación Política, no se le ha hecho del conocimiento sobre estas solicitudes que ni siquiera se han dictaminado por parte de las comisiones correspondientes.

Incluso, indicó que no han tenido acceso a los expedientes. “Yo no he tenido acceso a los expedientes en virtud de que yo no estoy en la Comisión de Puntos Constitucionales, que es la que revisa esto; yo no conozco realmente cuáles son los soportes que han llevado las solicitudes”.

Sin respuesta

Por último, Jacobo Gutiérrez agregó que la relación y disponibilidad que existe entre las fracciones partidistas dentro del Congreso del Estado es casi nula.

“Esta parálisis de los temas que existen en el Congreso no sólo es de una comisión, sino es un tema general; existe primero un desconocimiento de los temas, además de la cerrazón y la resistencia a admitir propuestas de otros grupos”.

