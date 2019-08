Julia se gana la vida alimentando a los demás

Los Mochis, Sinaloa.- Originaria de Maquipo, Sinaloa de Leyva, Juliana Germán Aguilar llegó hace más de 20 años a Los Mochis llena de ilusiones en busca de una mejor calidad de vida. Con la voluntad de superarse, dejó su ranchito para cumplir sus sueños.

“Tenía 21 años cuando llegué a Los Mochis, me vine a buscar una mejor calidad de vida, un futuro mejor, porque en un rancho es muy diferente la vida, no hay trabajo, es una ruleta de lo mismo. Terminé la secundaria, empecé a trabajar en el campo como jornalera, después me fui a Tijuana a trabajar en maquiladoras, después llegué a Los Mochis y me quedé. Era promotora de una escuela de computación, después fui mesera de una birriería, luego me casé y comencé de vendedora en una tienda de comida vegetariana”.

Una vida de trabajo

Con el paso del tiempo, su esfuerzo la recompensó: emprendió su propio negocio, y hoy, a sus 45 años de edad, doña Julia, como de cariño la nombran, es una de las vendedoras más esperadas en los negocios del centro de la ciudad.

“Soy comerciante, tengo mi propio negocio, yo lo emprendí hace 19 años, vendo desayunos: baguettes, burritos, tortas, sándwich, jugos naturales, yogur con fruta, avena, café, todo lo que le pueda vender a mi carrito. Cuando mi hijo tenía 4 años me di cuenta que era negocio, nunca me ha gustado trabajar con patrón, siempre he querido trabajar por mi cuenta, tomé la decisión y me arriesgué”.

La entusiasta comerciante deja una estela de alegría al caminar; saluda amable y sonríe sincera a quien se topa durante su andar. Gracias a su oficio logró brindarles la mejor herencia a sus hijos: el estudio.

“Siempre he dicho que la vida es demasiado bonita para vivirla amargada, nada borra mi sonrisa. Gracias a Dios, con mi trabajo he mantenido a mis hijos, les he podido costear sus carreras profesionales; tengo a un doctor que se acaba de recibir, tengo una hija que está en cuarto año de Derecho, tengo mi casa y una buena calidad de vida gracias a mi trabajo. Estuve casada 18 años y tengo 6 años separada, vivo con mis hijos”.

Foto: Javier Padilla/ EL DEBATE

Para poder atender las necesidades de sus clientes, su jornada inicia muy temprano porque su camino es largo; una vez surtido su carrito, nada detiene sus pasos hasta recorrer los negocios que ha visitado durante tantos años.

“Me levanto a las 4:30 de la mañana para preparar todo, porque lo que vendo es del día, recién hecho; y llego al centro a las 8:30 de la mañana; Bajo mi carrito, que es una carriola con hieleras y empiezo a recorrer las calles vendiendo en todos los negocios hasta las 2:00 de la tarde sin parar, gracias a Dios vendo todo. Termino de vender, me voy a la Yarda, me surto para el día siguiente, llego a casa, hago comida, me duermo un ratito, me levanto y sigo con las compras, también vendo productos por catálogo”.

Al desempeñar su oficio, el llevar el sustento a casa es su principal motivación; cada mañana antes de salir a las calles, se encomienda al cielo y ¡a vender se ha dicho!

“Lo más bonito de mi oficio es alimentar a la gente; lo que más vendo son los burritos, hago de machaca, chilorio, frijol, los vendo en paquetitos, 3 por 25.00 pesos, a 9.00 pesos cada uno. Al día gano entre 400 y 500 pesos diarios. Trabajo de lunes a sábado, y los domingos voy a la iglesia, mi fe siempre ha estado por delante”.

Empujando su carrito rosa por el corazón de la ciudad, doña Julia cumplió el sueño que la impulsó a dejar la tierra que la vio nacer; pero un gran anhelo la mantiene en pie y no desistirá hasta alcanzarlo.

“Mis hijos me dicen que mejor madre no pudieron haber tenido; mi hijo que va terminando su carrera me dice: mamá para el próximo año, ese carrito va a desaparecer. Yo siempre he querido tener un lugar donde le pueda dar de comer a la gente sin cobrarle, como una fundación para los que menos tienen. Hay gente que vienen de los ranchos y traen niños, veo sus caras, les noto cuando no traen dinero y les doy comida”.