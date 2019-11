Jurídico no notifica el regreso de 15 plazas sindicales

Los Mochis, Sinaloa.- pesar que desde hace días el Juzgado Séptimo revocó la petición de la síndica procuradora, Angelina Valenzuela Benites, y ordenó que de manera inmediata el municipio regrese 15 plazas al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Ahome, el área jurídica no le ha notificado de dicha resolución a la funcionaria.

Entrevistada al respecto, Valenzuela Benites dijo que por cuestiones de trámites y ante la falta de personal en su área, el tema se lo pasó a Jonathan Gutiérrez Palomares, quien en su momento le aseguró que el caso se iba a ganar; sin embargo, el fallo fue a favor del sindicato.

“Nosotros le notificamos al jurídico del Ayuntamiento, lo autorizamos para que llevara el caso y las negociaciones y la verdad hasta el momento el jurídico no me hizo llegar la resolución del juez y no tengo información del caso.

Según yo estábamos en todo el derecho y había ciertos incumplimientos en el acta, cuando hablé con él (jurídico) estaba muy seguro de tumbar toda esta resolución que se había dado en su momento de esas 15 plazas porque se estaban brincando escalones, se estaban brincando gente que cumplía con la antigüedad”, sostuvo.

A medias

La funcionaria municipal se dijo confundida del por qué el juez decidió regresar dichas plazas pues insistió en que esta asignación por la administración pasada se dio con irregularidades, por lo que pedirá un informe de inmediato al área jurídica para que explique los motivos de esta determinación.

“No entiendo por qué sale esa resolución porque también violan los derechos de otros trabajadores que cuentan con más antigüedad, que cuentan con el escalafón para ser sindicalizados, y de nueva cuenta me pasan por alto, la verdad es que no entiendo. Voy a jalar el caso para tratarlo desde la Sindicatura de Procuración y, si es el caso, interponer una apelación”, señaló.

Sin conocimiento

La síndica procuradora lamentó que de nuevo los directores de otras áreas, en este caso, el Jurídico del Ayuntamiento, Jonathan Gutiérrez, haya decidido no informarle sobre el seguimiento de este caso que, dijo, perdió el municipio.

“De nuevo no me informa, yo trato de caminar y de hacerlo de la mejor manera por la cuestión jurídica. En su momento Jonathan y yo hablamos y estaba muy seguro porque en el acuerdo venían ciertas irregularidades.”

Por último, reiteró que en breve buscará un encuentro con Jonathan Gutiérrez a fin de conocer a detalle el tema y determinar las acciones a emprender.