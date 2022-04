Justicia y respeto pide familia de Itzel, joven asesinada en El Fuerte, Sinaloa

El Fuerte, Sinaloa.- Con evidente dolor de haber perdido a Itzel a manos de un hombre que decidió arrebatársela sin justificación, familiares de la joven fortense pidieron a las autoridades justicia en el caso.

Jorge Orduño, primo de la víctima en medio del duelo y el funeral de quien era parte importante de su familia decidió agradecer a todas las personas y a las autoridades que desde el momento del hecho han estado al pendiente de sus necesidades.

Cabe mencionar que Itzel quien trabajaba en una estética fue asesinada por un hombre en la cabecera municipal el pasado miércoles, responsable que ya fue puesto a disposición de las autoridades competentes y en este momento se encuentra en calidad de detenido.

“Queremos que se haga justicia, que no dejen pasar esto porque es muy duro, vimos cosas horribles ahí, es lo que queremos, confiar en ellos y ojalá se haga justicia. Queremos decirles a las autoridades de El Fuerte que gracias porque nos han ayudado, han estado al pie del cañón con nosotros, en las buenas y en las malas no nos han dejado, les queremos agradecer lo que han hecho por nosotros”, abundó.

Por su parte, Luis Mario Vea se dijo agradecido también por el apoyo, pero sobre todo, pidió a la sociedad mayor respeto para quienes enfrentan esta dura prueba.

“Les pedimos respeto, que no se haga esto con fines políticos, que otra gente lo tome por otro lado que nada que ver, estuve en la marcha y les dije que eso no tenía nada que ver, pensé que la marcha era para pedir justicia pero no. Pedimos justicia, es lo que queremos nosotros”.

A decir de los familiares, el cuerpo de Itzel fue sepultado en un panteón ubicado en las cercanías de la comunidad de Saca de Agua de donde era originaria y en donde la velaron hasta la tarde de ayer.